Red Sox añaden lluvia de dinero a la celebración de Home Run

Nada mejora una tradición en peligro de volverse obsoleta como una fuente de billetes de $100.

Los fanáticos de los Red Sox pueden haber notado una adición a la celebración del jonrón del carrito de lavandería "Tunnel Time" del club el lunes por la noche. Después de que el segunda base Trevor Story lanzara su primer jonrón en Fenway para empatar una eventual victoria por 6-3 contra los Astros, se encontró empuñando pistolas de dinero doradas en cada mano para atravesar el banquillo.

Story apretó los gatillos y disparó docenas de falsos $100, agregando una nueva dimensión a una celebración que necesitaba refrescarse. Tal vez los Medias Rojas finalmente muestren algo de vida ahora también.

Story dijo que el receptor suplente Kevin Plawecki le entregó las pistolas de juguete, que cree que fueron idea del manager Alex Cora. Están disponibles por $25 en Amazon y vienen con 100 billetes de utilería.

"Fue genial", dijo Story. "No sabía sobre ellos. Solo una especie de sorpresa. Sí, todo es muy divertido. Simplemente me dieron las armas y las dejé disparar".

LosRed Sox han estado dando a los jugadores paseos en carritos de lavandería después de jonrones desde la temporada 2020 acortada por la pandemia, pero la celebración realmente se hizo popular el año pasado, cuando el club hizo una carrera sorprendente a la Serie de Campeonato de la Liga Americana, donde cayó ante esos mismos Astros.

Los Medias Rojas no solo no han tenido muchos jonrones para celebrar esta temporada (sus 22 batazos largos ocupan el puesto 12 en la Liga Americana), sino que no han tenido mucho que celebrar, punto. Incluso después de ganar por tercera vez en cuatro juegos el lunes, tienen marca de 14-21, medio juego del último lugar y 12.5 detrás del primer lugar, los Yankees.

Tal vez el lunes signifique el comienzo de algo más que una nueva celebración. Con Story calentándose junto a pilares como Xander Bogaerts, J.D. Martinez y Rafael Devers, los Medias Rojas finalmente podrían estar listos para hacer llover.

"Nada ha cambiado desde el entrenamiento de primavera", dijo Cora. "Seguimos siendo un buen equipo. Tenemos muchachos, lo hacen todas las noches. Todos los demás tienen que contribuir, pero hay ciertos muchachos que lo han hecho durante toda su carrera, ponerlos en la alineación y hacer las cosas que están haciendo, ha sido divertido por un tiempo".