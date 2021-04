Regresan los “duck boats” a Boston el jueves

Los "duck boats" de Boston salieron a la carretera y las vías fluviales el jueves, coincidiendo con el Día Inaugural en Fenway Park.

Boston Duck Tours comienza su temporada 2021 a las 10 a.m. desde las ubicaciones de la compañía en Prudential Center, New England Aquarium y Museum of Science.

"Ha sido un año increíble, por decir lo menos", dijo la directora ejecutiva de Boston Duck Tours, Cindy Brown, en un comunicado el miércoles. "Si bien hemos sufrido mucho debido a COVID, estamos ansiosos por volver a ofrecer la mejor gira en Boston".

Brown agregó que la compañía está trabajando para recuperarse de la pérdida del 92% de su negocio después de que comenzara la pandemia de coronavirus.

Los vehículos anfibios son un elemento fijo en Boston, donde han llevado a los equipos deportivos de Nueva Inglaterra a través de desfiles para celebrar campeonatos.

Los operadores turísticos esperan que los clientes ayuden a compensar la diferencia.

La compañía dijo que está comprometida a asegurarse de que todos estén seguros. Algunas precauciones incluyen un límite de capacidad del 50% en sus barcos, que tienen capacidad para unas tres docenas de personas, mantienen las ventanas abiertas y requieren máscaras. Los vehículos también estarán completamente desinfectados.

"La seguridad siempre ha sido nuestra prioridad número uno, la regulación no es nueva para nosotros", dijo el conductor Tad McKitterick. "Estamos regulados por la Guardia Costera, la Policía Estatal y el DOT, por lo que estamos acostumbrados a la regulación. El año pasado adoptamos las regulaciones COVID y fuimos más allá".

La compañía insta a las personas a reservar sus viajes con anticipación.