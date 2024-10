Reportan prostitución y actos lascivos en baños de Northeastern University

Varios incidentes de actos lascivos y prostitución reportados dentro de los baños de la Universidad Northeastern de Boston, hicieron que se tomaran cambios en materia de seguridad y accesos a los sanitarios.

Los estudiantes de Northeastern dicen que varios baños en el campus de Boston ahora tienen cerraduras que requieren una tarjeta de identificación.

“Esta escuela si está muy pública porque estamos en la ciudad hay mucha gente que entran aquí nunca sabe si es alguien que es un estudiante si no alguien que no que no conocemos”, dijo un estudiante de la institución.

Los registros de la policía del campus muestran que durante el verano numerosas llamadas informaron de una actividad sospechosa en los edificios donde algunos baños ahora están cerrados. Abarcaba desde dormir y merodear hasta una conducta lasciva con varias personas presentadas en corte y una arrestada.

Ahora varios baños en los edificios del campus requieren identificaciones universitarias para poder acceder, medida bien recibida por estudiantes y residentes.

“Está bueno porque hay mucho peligro o sea la gente en la calle hay mucho gente que usuario y eso y y lo de la universidad pues se pueden perjudicar y enfermarse”, dijo un estudiante.

La universidad dijo en un comunicado: “basado en las preocupaciones de seguridad planteadas por la facultad, los estudiantes y el personal, la universidad implementó requisitos de acceso mejorados dentro de Mugar Hall, para los baños principales”.

Por su parte, la alcaldesa de Boston, Michelle Wu, dijo que “la actividad ilegal no será tolerada, pero especialmente cuando se trata de espacios en los que se encuentran nuestros estudiantes y jóvenes”.

Las autoridades recomiendan a todos los estudiantes y maestros reportar cualquier actividad sospechosa dentro de las universidades o dormitorios y comunicarse inmediatamente con la policía.