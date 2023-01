Residentes denuncian vandalismo de varios autos en East Boston

Malhechores atacaron el martes una calle de East Boston otra vez, por segunda vez en un mes, causando daños de miles de dólares en varios autos.

El martes al menos cinco vehículos en Bremen St. fueron rayados. Lo mismo les sucedió a algunos vehículos en la misma cuadra el 5 de diciembre, según la policía de Boston.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

Un residente llamado Rob, que no dio su apellido, dijo que él y su novia tenían llaves en sus autos el martes. Esta no es la primera vez ya que el auto de su novia fue vandalizado a principios de diciembre.

Ambos incidentes ocurrieron en la misma Bremen St. entre las 7:30 a. m. y las 8 a. m.

“Era todo el lado otra vez y no se hizo nada. Lo reportas a la policía y no se hace nada, cámaras... tienen cámaras, no hacen nada”, dijo Rob. “Afuera está oscuro, y llevan puesta una máscara, llevan puesta una capucha, no puedes ver nada”, agregó.

Él dijo que planeaba presentar un informe policial y su novia presentó un informe en diciembre. Dijo que cuesta al menos $500 cada reparación.

No se han realizado arrestos en ninguno de los incidentes. Cualquier persona que tenga información debe llamar a la policía de Boston.