Retiran del mercado juguete vendido en tiendas Ocean State Job Lot en Connecticut

Un juguete vendido en las tiendas Ocean State Job Lot en Connecticut está siendo retirado del mercado porque representa un peligro de asfixia para los niños.

El Departamento de Protección al Consumidor (DCP) advierte al público que evite el juguete que contiene piezas pequeñas.

El DCP ha prohibido el juego de formas de madera para cordones Little Tikes, fabricado por Creative Kids Far East Inc., por contener piezas pequeñas sin etiquetar que no son aptas para niños menores de 3 años.

Se han fabricado más de 3,500 juguetes desde 2023 y se vendieron exclusivamente a Ocean State Job Lot.

Los juguetes se distribuyeron en Connecticut, así como en otros estados. Específicamente en Connecticut, se han embargado un total de 284 juguetes.

Los funcionarios del DCP dijeron que el producto estaba mal etiquetado. Se recomienda a cualquier persona que tenga el juguete que deje de usarlo inmediatamente y lo devuelva a Ocean State Job Lot para obtener un reembolso completo, o que lo deseche.

“Es importante que los padres inspeccionen los juguetes que les dan a sus hijos para asegurarse de que no representen un peligro de asfixia”, dijo el comisionado del DCP, Bryan T. Cafferelli. “En este caso, un juguete etiquetado como seguro para niños de 2 años o más contiene piezas pequeñas sin etiquetar que, si se tragan, podrían causarle daño a su hijo”.

El comisionado continuó: “Para probar las piezas pequeñas en casa, use el cartón de una toalla de papel o un rollo de papel higiénico. Si la pieza encaja por el centro, su hijo podría tragársela”.

Información de retiro del mercado: