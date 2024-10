A 10 años de aprobada la financiación, RIPTA no sabe dónde ubicar nuevo centro de autobuses

Desde 2014, la Autoridad de Tránsito Público de Rhode Island (RIPTA, por sus siglas en inglés) ha estado planeando construir un nuevo centro de autobuses, pero 10 años después todavía no se ha determinado una ubicación.

"Es frustrante que haya tardado tanto", dijo John Flaherty de Grow Smart RI. "Sin duda, habría sido menos costoso haberlo construido si hubiéramos podido implementar estos planes y hacerlo hace cinco, seis u ocho años. Pero estamos donde estamos".

RIPTA anunció esta semana que ya no se estaba considerando un terreno en el Distrito 195 después de los comentarios negativos de los pasajeros, según reporta WJAR.

Cuando los votantes aprobaron $35 millones en 2014, la idea era colocar el centro cerca de la estación de tren.

Ahora, el director ejecutivo interino de RIPTA dijo que se está dando máxima prioridad a esos lugares.

"Ha llevado mucho tiempo, y lo irónico es que poner un centro en la estación de trenes era en realidad la visión original hace 10 años cuando se estaba promoviendo este bono y algunas personas dicen que siempre se termina donde se comienza. Y entonces, en ese sentido, volvemos al punto de partida", dijo Flaherty a WJAR.

"Definitivamente, tengo emociones encontradas. Me alegré de que decidieran que la parcela 35 no era el lugar donde querían construir, pero al mismo tiempo, todavía están discutiendo si trasladar o no Kennedy Plaza, lo que creo que es un dolor de cabeza para la ciudad", dijo Dorothy Hetheringon, pasajera de RIPTA.

Hetherington depende de RIPTA para desplazarse y, como muchos pasajeros y defensores del transporte público, quiere que los autobuses permanezcan en Kennedy Plaza.

"Tengo todo lo que puedo necesitar en Kennedy Plaza", dijo.

"Es realmente un desperdicio de dinero de los contribuyentes", dijo Randall Rose de la Coalición de Resiliencia de Kennedy Plaza. "Este es el lugar donde se encuentra la mayor concentración de destinos de pasajeros de autobús en todo el estado, y es por eso que el centro está aquí".

Como el crimen se ha convertido en un problema en Kennedy Plaza, RIPTA no lo ha incluido en la lista de opciones para un nuevo centro de autobuses.

"El crimen se moverá con la parada de autobús, el centro de autobuses, pero no va a desaparecer", argumenta Hetherington.

Tanto Rose como Hetherington dijeron que, si bien viajan regularmente en RIPTA, rara vez toman un tren.

"Conozco a menos del 1% de los pasajeros que realmente usarían el tren y el autobús de manera regular", dijo.

Grow Smart RI no está en contra de trasladar el centro de autobuses.

"Creemos que más gente estaría interesada en utilizar el tren y, del mismo modo, que más gente que actualmente utiliza el tren y no utiliza el servicio de transporte estaría más inclinada a hacerlo si realmente fuera un todo, si fuera conveniente", dijo Flaherty.

Sin embargo, dijo que el nuevo centro debe venir con un servicio mejorado.

"No podemos apoyar el desarrollo de un nuevo centro sin un compromiso de los líderes estatales para financiar de manera sostenible el servicio en sí. Porque para los usuarios del transporte público, un centro tiene poca importancia si el servicio en sí está decayendo o deteriorándose. Por lo tanto, en primer lugar, tenemos que invertir en el servicio", dijo. "Espero que en los próximos meses podamos llegar a una conclusión sobre el sitio que funcione mejor para los usuarios y para las operaciones de transporte público".

Un portavoz del alcalde de Providence, Brett Smiley, dijo en una declaración: "El alcalde Smiley sigue comprometido a garantizar que cualquier plan de reubicación satisfaga plenamente las necesidades de transporte moderno de los numerosos residentes, trabajadores, estudiantes y visitantes que utilizan este centro de autobuses. Esperamos ver la ubicación final considerada para una instalación de vanguardia para servir a aún más personas de mejor manera. Independientemente de la ubicación de un futuro centro de autobuses, Kennedy Plaza seguirá siendo un espacio público vibrante para garantizar su papel continuo en el servicio a nuestra comunidad".

RIPTA rechazó una entrevista, diciendo que podría afectar potencialmente el proceso de negociación, dijo WJAR.

En una declaración, el director ejecutivo Chris Durant dijo: "Estamos explorando sitios más cercanos a la estación de tren, lo que mejoraría la conectividad multimodal del proyecto y crearía oportunidades de financiación a través de los programas de la Ley de Innovación y Financiación de Infraestructura de Transporte (TIFIA) y de Financiación de Mejoras y Rehabilitación de Ferrocarriles (RRIF). Además de las oportunidades de financiación que tendría un centro de autobuses cerca de una estación de tren, las recientes inversiones en mejoras de infraestructura en el Corredor Noreste (NEC) de Amtrak mejorarán aún más la eficiencia de los viajes, aumentarán el potencial de pasajeros y respaldarán conexiones fluidas entre los sistemas de tránsito regionales y locales. Agradecemos a la Delegación del Congreso que ha apoyado mucho los proyectos multimodales y que continúa realizando inversiones en este tipo de iniciativas. Una vez que Next Wave complete su análisis exhaustivo, esperamos compartir su recomendación formal informada para un sitio potencial a finales de este otoño. Quiero agradecer a nuestra Junta Directiva su orientación continua durante este proceso y espero presentarles una recomendación final en un futuro cercano".