Rituales y recomendaciones para recibir las mejores energías durante el eclipse solar

El eclipse total de sol podrá ser visto en varias comunidades Nueva Inglaterra, y el fenómeno metereológico para muchas personas representa cambios.

Una experta en temas esotéricos proporciona rituales y recomendaciones para recibir las mejores energías durante el eclipse total de sol del próximo lunes 8 de abril.

Faltan 3 días para el esperado evento astronómico del año, y aunque muchos están emocionados de presenciarlo, varios residentes piensan que es algo negativo y dicen que no lo van a ver.

“No soy mucho partícipe de esas cosas yo no lo voy a ver incluso mis hijos no lo voy a mandar dice que era la escuela se va a oscurecer aquí se va a ver un 93% no sé pero yo me voy a quedar tranquilita en mi casa no voy a ir para ningún lado”, dijo Luz Baez.

Los mejores lugares para verlos en Nueva Inglaterra son Maine, New Hampshire y Vermont.

Otros, esperan con ansias el eclipse que ocurre solo unas pocas veces en la vida de las personas.

“Pienso que solamente es un fenómeno de la naturaleza, nada energético ni nada más allá”, dice Eddy Álvarez.

María Espíritu Santo, es conocida por ser guía espiritual, ella cree que estos eventos astronómicos representan el renacer, literalmente de la oscuridad.

“Esto es para resetear todo como una computadora esto se tiene que regularizar, mira como estaban las atmósferas, mira el temblor de Nueva York aquí como se sintió entonces esto es un reseteo”, dice María.

Entre los rituales para la prosperidad que se recomiendan hacer, está limpiar la casa luego del eclipse y vestir ese día con colores claros.

“Claridad el que quiera amarillo el que quiere el azul quiere el blanco el rojo de defensa siempre pero el amarillo claridad, nada oscuro… y que todo vaya bien y que todo esto que con esto ya muchas cosas que están pasando que dejen de pasar”, agrega María.

Crean o no en las energías, los cambios y el poder de los astros en nosotros, lo que sí está claro es que es una oportunidad inolvidable de conectarse con el astro rey.

“Ya el otro no sabemos si lo vamos a volver a ver... es muy probable que quizá ya no estemos para observarlo, es un espectáculo único espectáculo único perdón y hay que disfrutarlo”, dijo María.

El próximo eclipse total de sol que atraviese parte de Estados Unidos se producirá en el año 2044.