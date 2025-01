Robert Kraft ofrece conferencia de prensa tras el despido de Jerod Mayo

Los ojos de toda Nueva Inglaterra se han vuelto hacia el Gillette Stadium, después de que los Patriots se despidieran del entrenador en jefe Jerod Mayo después de solo una temporada en el puesto.

El anuncio se produjo menos de cinco horas después de que Nueva Inglaterra derrotara a los Buffalo Bills durante su último partido de la temporada el domingo, pero esa victoria podría haber sido el clavo en el ataúd detrás de la decisión de despedir a Mayo.

En una carta, Robert Kraft dijo que fue una de las decisiones más difíciles que tuvo que tomar. Conoce a Mayo desde hace 17 años, pero Kraft escribió que la trayectoria del rendimiento del equipo no ascendió como él hubiera esperado.

Mayo se convierte ahora en el primer entrenador en jefe de los Patriots desde Rod Rust en 1990 en ser despedido después de una sola temporada.

En cierto modo, fue un poco irónico que se produjera directamente después de una victoria. Los Patriots vencieron a los Bills en Gillette por 23 a 16.

Sin embargo, fue una victoria que se sintió más como una derrota. Los Pats ya no tienen la primera selección general del Draft de la NFL de 2025.

Es probable que Nueva Inglaterra obtenga la cuarta selección después de la victoria del domingo.

Se espera que Kraft celebre una conferencia de prensa el lunes a la 1 p. m. Podrás verla en vivo aquí mismo a esa hora.