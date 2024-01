Son falsas: reportan llamadas de Biden pidiendo a demócratas no votar en primarias de NH

MANCHESTER, New Hampshire – Una demócrata de New Hampshire planea presentar una queja ante el fiscal general del estado por una aparente llamada automática que parece alentar a los partidarios del presidente Joe Biden a no votar en las primarias del martes.

La voz en el mensaje es familiar, incluso presidencial, ya que es una aparente imitación o manipulación digital de la voz de Biden.

“Qué montón de tonterías”, se escucha en el mensaje de voz, haciéndose eco de un término favorito que Biden ha pronunciado antes. El mensaje continúa diciendo que “es importante que guardes tu voto para las elecciones de noviembre”.

“Votar este martes sólo ayuda a los republicanos en su búsqueda de elegir nuevamente a Donald Trump. Tu voto marca la diferencia en noviembre, no este martes”, dice.

El mensaje concluye con un número de teléfono que pertenece a Kathy Sullivan, expresidenta del Partido Demócrata de New Hampshire que ahora dirige un súper PAC que apoya la campaña para instar a los demócratas de New Hampshire a escribir el nombre de Biden en las primarias.

El nombre de Biden no aparece en la boleta del martes, como consecuencia de que los funcionarios electorales estatales fijaron la fecha de las primarias antes de las de Carolina del Sur el 3 de febrero, la primera contienda autorizada de la contienda por la nominación de 2024, según las nuevas reglas del Comité Nacional Demócrata.

Pero los partidarios locales lanzaron un último esfuerzo de inscripción como una forma de reunir apoyo para Biden y enviar un mensaje al partido nacional sobre la codiciada tradición centenaria del "Granite State" de celebrar las primeras primarias del país.

REACCIONES LOCALES

En una entrevista, Sullivan dijo que comenzó a recibir llamadas el domingo por la noche de quienes habían recibido el mensaje.

Una mujer con la que habló le dijo que Biden la había llamado, aunque ella dijo que no era partidaria de Biden. “Le dije: '¿Recibiste una llamada de Joe Biden y te dio mi número?'”, dijo Sullivan que le respondió a la mujer.

Un voluntario también recibió la llamada y la grabó, según Sullivan, y la compartió con los organizadores de la campaña de Biden. Luego, uno de los organizadores lo compartió con NBC News.

No está claro cuántos votantes recibieron la llamada ni a qué tipos de votantes se dirigió. Las listas de números de teléfono de los votantes se pueden comprar fácilmente a través de intermediarios de datos.

Y Sullivan dijo que, si bien no está claro quién está detrás de la llamada automática, “obviamente es alguien que quiere lastimar a Joe Biden”.

"Quiero que sean procesados en la mayor medida posible porque esto es un ataque a la democracia", dijo Sullivan, una abogada, que cree que la llamada podría violar varias leyes. “No voy a dejarlo pasar. ¿Quiero saber quién lo paga? ¿Quién lo sabía? ¿Quién se beneficia?"

Dijo que también planea involucrar a las autoridades federales además de a la Oficina del Fiscal General del estado.

La campaña de Dean Phillips, el congresista de Minnesota que desafía a Biden por la nominación, dijo que no estaba al tanto de las llamadas, pero las calificó de “tremendamente preocupantes”.

"Cualquier intento de disuadir a los votantes es vergonzoso y una afrenta inaceptable a la democracia", afirmó la portavoz Katie Dolan. "El uso potencial de la IA para manipular a los votantes es profundamente inquietante".

La campaña de Biden, que dice que no está involucrada en el reciente esfuerzo en New Hampshire, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Un portavoz de la campaña de Trump negó cualquier conexión con la llamada y dijo: "Nosotros no, no tenemos nada que ver con eso".

