¡Cierren sus autos! Se han reportado varios robos en estos suburbios de Mass.

Los informes de robos y allanamientos de vehículos han hecho que la policía de dos comunidades de Massachusetts advierta a los conductores que tomen precauciones para evitar convertirse en víctimas.

La policía de Canton está buscando a dos personas que se cree que están involucradas en una serie de robos de vehículos en esta ciudad.

Los investigadores publicaron imágenes de vigilancia de dos personas acusadas de los delitos. Es posible que conduzcan un Honda HRV verde 2024 con matrícula de Massachusetts 2YAM67, que fue robado en Dedham.

Se recuerda a los residentes que cierren sus vehículos con llave. La mayoría de los coches robados estaban abiertos, algunos con las llaves todavía dentro.

La policía vecina de Dedham está investigando delitos similares en su comunidad e insta a los residentes a cerrar los vehículos con llave y aparcar en zonas bien iluminadas. Los barrios más afectados han sido Greenlodge, Oakdale, Manor y East Dedham. La policía dice que ha añadido patrullas adicionales para intentar disuadir a los ladrones.

