¿Schwarber o Suzuki? Los Red Sox tienen una decisión que tomar

Cambiar a Hunter Renfroe por Jackie Bradley realmente no representó un intercambio de uno por uno. En esta etapa de sus respectivas carreras, Renfroe sigue siendo un jugador de todos los días, mientras que Bradley probablemente se ubique como cuarto jardinero.

Sin embargo, lo que hizo el intercambio fue crear una apertura en una esquina de los jardines de los Medias Rojas, y hay dos candidatos principales para llenarla, una que es conocida y otra que representa una pequeña tirada de dados.

Cuando se reanude la temporada baja, los Medias Rojas pueden encontrarse respondiendo la pregunta: ¿Kyle Schwarber o Seiya Suzuki?

Hay casos para cada uno. Comience con la mercancía conocida. Schwarber proporcionó todo lo que los Medias Rojas podrían haber pedido después de llegar de los Nacionales en la fecha límite de cambios. Transformó la alineación con su combinación de paciencia y poder desde el lado izquierdo, mostró un don para lo dramático y se integró a la perfección en la casa club.

Schwarber es un jugador ganador con un anillo de Serie Mundial y sin miedo al gran escenario. En un mercado como Boston, donde el ruido exterior puede volverse ensordecedor, los jugadores imperturbables como Schwarber no deberían ser descartados simplemente porque carecen de habilidades defensivas prototípicas o están bloqueados por el momento en el bateador designado. Le tomó solo dos meses demostrar que encajaba aquí.

Suzuki, por otro lado, está intentando dar el salto desde Japón. Quedan unos 20 días en su proceso de publicación, que se reanudará cada vez que los jugadores y los propietarios acuerden un nuevo convenio colectivo, momento en el que la licitación debería comenzar en serio.

Según el Boston Sports Journal, los Medias Rojas son uno de los tres equipos del Este de la Liga Americana que persigue a Suzuki, junto con los Yankees y los Azulejos. Suzuki no se considera un prospecto imperdible en el molde de compatriotas como Shohei Ohtani o Hideki Matsui, pero aún cuenta con un currículum impresionante. Es un bateador de .315 en la principal liga de Japón con tres Guantes de Oro y cinco apariciones en el Juego de Estrellas.

El 5'11, 182 libras acaba de batear .319 con 38 jonrones para Hiroshima Carp, y es conocido por controlar la zona de strike (.414 de por vida en porcentaje de base) y poseer un brazo dorado (13 asistencias el año pasado) como por su poder. Es claramente un mejor atleta que Schwarber, con la capacidad de jugar un jardín derecho de alto nivel en las grandes ligas, según los cazatalentos.

Entonces, ¿cómo deciden los Medias Rojas? Bueno, primero, tienen que comprometerse a no ser superados, lo que aún no hemos visto bajo el disciplinado director de béisbol Chaim Bloom. Donde una vez los Medias Rojas obligaron a los agentes libres a decir que sí, ahora se sienten muy cómodos alejándose de la mesa con un simple no. Es completamente posible, y tal vez incluso probable, que ambos jugadores resulten demasiado caros para los gustos de Bloom y él se dirija a otra parte en busca de una ganga.

Pero los Medias Rojas necesitan gastar nuevamente en algún momento, y ambos jugadores deberían costar aproximadamente lo mismo en total. Según los informes, Schwarber busca un acuerdo por tres años y $60 millones, mientras que se proyecta que Suzuki apueste por algo en el rango de cinco años y $ 50 millones, con una tarifa de publicación adicional enviada a Hiroshima.

Schwarber cumplirá 29 años en marzo y trae truenos zurdos a una alineación de los Medias Rojas que carecía de equilibrio entre la izquierda y la derecha antes de su llegada. Suzuki, por su parte, acaba de cumplir 27 años y es diestro, aunque, naturalmente, produce enormes impulsos a la izquierda que ciertamente podrían jugar en Fenway Park.

Ambos vienen con preguntas. Es justo preguntar si Schwarber es una maravilla de más de cuatro meses, ya que su revolucionario control de la zona de strike es un desarrollo reciente para el bateador de .237 de por vida. También está el asunto de sus deficiencias defensivas, ya que no se llevó bien a la primera base y es un jardinero promedio en el mejor de los casos. Firmar a Schwarber significaría darle un año en los jardines y luego cambiarlo a bateador designado cuando el contrato de Martínez expire el próximo otoño.

Suzuki, mientras tanto, posiblemente podría ser el hombre del jardín derecho durante los próximos cinco años, pero no tenemos idea de cómo se traducirá su juego en los EE. UU. Los Padres le dieron al infielder coreano Ha-Seong Kim un contrato de $28 millones el año pasado, por ejemplo. Hace más de una década, los Cachorros firmaron al jardinero japonés Kosuke Fukudome con un contrato de cuatro años y $ 48 millones y él respondió haciendo el equipo All-Star como un novato de 31 años antes de desvanecerse rápidamente. Más recientemente, el jugador de cuadro / jardinero Yoshi Tsutsugo luchó para batear con los Rays y los Dodgers antes de encontrar algo de éxito con los Piratas.

Suzuki llega como un prospecto más anunciado que cualquiera de ellos, pero no está seguro. Nunca se le ha pedido constantemente que cambie la velocidad de las grandes ligas, y el ajuste cultural a Estados Unidos tampoco siempre es fluido.

La decisión de los Medias Rojas puede reducirse a la apuesta más segura frente al juego al alza. Sabemos que Schwarber puede prosperar aquí, incluso si no tiene exactamente un puesto. Suzuki podría ser la próxima gran estrella del otro lado del Pacífico, o podría ser simplemente otro tipo.

En cualquier caso, la adquisición de cualquiera de ellos alteraría significativamente las percepciones del intercambio Bradley-Renfroe y ayudaría a explicar por qué los Medias Rojas cambiaron un abridor por un probable respaldo.