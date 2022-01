Se retira Jon Lester, zurdo campeón de la Serie Mundial con los Red Sox

Uno de los mejores lanzadores de postemporada en la historia reciente de las Grandes Ligas está retirándose.

El ex zurdo de los Medias Rojas de Boston y los Cachorros de Chicago, Jon Lester, anunció su retiro de la MLB el miércoles por la mañana y le dijo a Jesse Rogers de ESPN que su cuerpo puede resistir más durante una temporada completa de la MLB.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"Me gustaría pensar que soy un autoevaluador medianamente decente", le dijo Lester a Rogers. “No quiero que nadie más me diga que ya no puedo hacer esto. Quiero poder entregar mi camiseta y decir: 'Gracias, ha sido divertido'. Ese es probablemente el mayor factor decisivo".

Lester dividió la temporada 2021 entre los Nacionales de Washington y los Cardenales de San Luis, registrando una efectividad de 4.71 en 141.1 entradas a los 37 años. Pero el lanzador zurdo es mejor conocido por ayudar a los Medias Rojas y los Cachorros a ganar títulos de la Serie Mundial con determinación y eso se tradujo en números estelares de postemporada.

Seleccionado en la segunda ronda del draft de los Medias Rojas en 2002, Lester superó una batalla contra el linfoma como novato en 2006 y un año después lanzó 5.2 entradas en blanco en la victoria de Boston sobre los Rockies de Colorado en la Serie Mundial en 2007. También lanzó 7.2 entradas en blanco en el Juego 1 de la Serie Mundial 2013 contra los St. Louis Cardinals.

Lester obtuvo tres nominaciones al Juego de Estrellas y ganó dos campeonatos en más de ocho temporadas con los Medias Rojas antes de que lo cambiaran a él y a Jonny Gomes a los Atléticos de Oakland en 2014 por Yoenis Céspedes y una selección de draft. El movimiento volvería a atormentar a Boston, ya que Lester se unió a los Cachorros en 2015 y prosperó en Chicago, acumulando dos apariciones más en el Juego de Estrellas y ganando tres juegos para los Cachorros durante su carrera en la Serie Mundial de 2016.

Lester cuenta con una efectividad de postemporada de 2.51 y se ubica entre los 10 mejores de todos los tiempos en entradas lanzadas de postemporada (noveno, 154) y ponches de postemporada (noveno, 133).