Sentencia a miembro de “violenta pandilla” en New Haven a más de 15 años de prisión

Un hombre de New Haven, Connecticut, ha sido sentenciado por su participación en múltiples tiroteos como parte de una "violenta pandilla" callejera, dijeron autoridades.

Jaedyn Rivera, también conocido como “Jae Honcho”, de 23 años, de New Haven, fue sentenciado el martes a 182 meses de prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada, anunció la oficina de la fiscal de Distrito de Connecticut, Vanessa Roberts Avery.

MANTENTE INFORMADO Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés. Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

Según documentos judiciales, en un esfuerzo por abordar la violencia en New Haven, la ATF, el FBI, la DEA y el Departamento de Policía de New Haven, en estrecha colaboración con la Fiscalía Federal y la Fiscalía del Estado de New Haven, han estado investigando un Guerra de pandillas en curso entre miembros y asociados de la pandilla callejera Exit 8 y pandillas rivales en la sección Hill y otras áreas de la ciudad.

La pandilla de la "Exit 8" lleva el nombre del área geográfica a la que se accede saliendo de la Interestatal 91 en la Salida 8 en New Haven. Recientemente, los miembros más jóvenes de Exit 8 se identifican con la palabra “Honcho”, que se deriva del nombre de la calle de un miembro de Exit 8 que fue asesinado en Quinnipiac Avenue en febrero de 2020.

La investigación reveló que Rivera y otros miembros de la pandilla Exit 8 se dedicaban al tráfico de drogas, usaban y compartían armas de fuego y, desde junio de 2018, han cometido al menos tres asesinatos y 16 intentos de asesinato, además de robo de vehículos y otros actos de violencia.

Investigadores dijeron que los miembros de pandillas también promovieron, coordinaron, facilitaron y celebraron su distribución de narcóticos y actos de violencia a través de mensajes de texto y el uso de aplicaciones de redes sociales y sitios web, incluidos Facebook, Instagram, Snapchat y YouTube.

En enero, Rivera se declaró culpable de conspiración para participar en un patrón de actividad de extorsión y admitió que participó en cuatro tiroteos contra miembros de pandillas rivales en mayo de 2021 que dejó múltiples víctimas.

Rivera se encuentra detenido desde el 21 de mayo de 2021.