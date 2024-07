Sin freno la violencia armada: tres balaceras dejan siete heridos en New Haven

Siete personas fueron hospitalizadas con heridas de bala después de tres tiroteos ocurridos por separado en New Haven, Connecticut, durante el fin de semana.

Los tiroteos ocurrieron con menos de 12 horas de diferencia y a aproximadamente cinco millas uno del otro.

En un comunicado publicado en X el domingo por la tarde, el Departamento de Policía de New Haven dijo que los funcionarios “no están seguros de si los incidentes están relacionados”.

"Pondremos más oficiales y detectives en las calles para garantizar que la ciudad sea segura", dijo el jefe de policía de New Haven, Karl Jacobsen.

El primero de los tres tiroteos ocurrió el sábado por la noche cerca de State Street y Ferry Street, según la policía.

Los funcionarios localizaron la escena del crimen el sábado por la noche después de atender a una víctima de un disparo en el Hospital Yale-New Haven alrededor de las 9 p.m. La policía dijo que la víctima, un hombre de New Haven de 18 años, sufrió heridas que no ponen en peligro su vida después de recibir varios disparos.

Según la policía, los agentes acudieron al área de Ivy Street y Shelton Avenue justo antes de la medianoche después de recibir una alerta de ShotSpotter y múltiples llamadas al 911 informando de un tiroteo.

Los oficiales que respondieron localizaron a dos víctimas de disparos, una mujer de New Haven de 26 años y una mujer de Hamden de 24 años, en un estacionamiento en Hazel Street. Ambos fueron trasladados al hospital con heridas que no ponen en peligro sus vidas, según la policía.

La policía también dijo que otras dos víctimas de disparos, un hombre de Hamden de 31 años y un hombre de New Haven de 30 años, fueron trasladados al hospital en vehículos privados después de sufrir lesiones que no ponen en peligro sus vidas en el tiroteo.

Menos de siete horas después, la policía fue enviada a un tercer tiroteo en el área de Level Street y Lodge Street.

La policía dijo que un hombre de New Haven de 20 años sufrió heridas que no ponen en peligro su vida en el tiroteo. Una mujer de New Haven de 22 años sufrió heridas críticas pero se considera estable, según la policía. Ambas víctimas fueron trasladadas al hospital en vehículos privados.