Sin zapatos ni abrigo: Niño hispano de 3 años se escapa de guardería y deambula por varias cuadras

Un cartero encontró a un niño de tres años a varias cuadras de su guardería, el pequeño se salió y estuvo deambulando por una concurrida zona en Salem, Massachusetts.

Los oficiales de la policía de Salem dicen que respondieron al área de Palmer St. por un informe de un niño pequeño que caminaba solo el viernes en la mañana. Los oficiales encontraron al niño de 3 años, vestido con una camisa de manga larga, pantalones deportivos y solo calcetines en los pies.

Autoridades dijeron que un empleado del Servicio Postal de Estados Unidos lo encontró deambulando por la zona, lo mantuvo a salvo y llamó a la policía.

El niño fue transportado al Centro Médico North Shore para una evaluación como medida de precaución, dijo la policía.

Investigadores dijeron que el personal de Salem Community Childcare Inc., ubicado en 90 Congress St., se acercó a los oficiales y les dijo que estaban buscando a un niño que había estado bajo su cuidado y que había abierto la puerta de la guardería a las 10:43 a. m.

Los padres del niño y los funcionarios presentaron un informe al Departamento de Niños y Familias, quienes dijeron que trabajarán en conjunto con el Departamento de Educación y Atención Temprana de Massachusetts para investigar el incidente.

La familia del pequeño habló con Telemundo Nueva Inglaterra sobre el incidente que ahora tiene al establecimiento en la mira.

La familia está completamente consternada ante lo ocurrido, dicen que esta es la peor pesadilla de un padre y que aun no pueden creer como el pequeño logró salir de este lugar.

"Uno habla de eso ahora pero tu sabes que es bien…pero la suerte que nada le paso tu sabes que está bien", dice Jeny Gomez, abuela del nene.

Conteniendo las lágrimas, la abuela del pequeño Damian aún procesa lo que pasó con su nieto la mañana del viernes.

"Cómo va a ser que hay gente ahí y no ven al niño tratando de abrir la puerta, como que no se dan cuenta no tenían campana o algo que los alertara que el niño iba a salir", dice Gómez.

Gomez cuestiona que pasaron dos horas y supuestamente no llamaron a la madre del niño.

Luego de reunirse con su hijo, su madre Martha Esquivel dice que fue a la guardería donde vio los videos de seguridad que captaron al menor saliendo por una puesta lateral, "él estuvo alrededor más de 30 minutos intentando salir y trato de abrir la puerta como 15 veces", dijo.

David Moulton, trabajador de servicio postal que encontró al niño dijo “Vi a un niño pequeño justo a mi lado, así que no tenía zapatos ni chaqueta. Me pareció un poco extraño y se dirigía a una calle concurrida.”

Moulton agregó que el niño estaba un poco asustado, y afectado.

"Me siento como muy bendecida porque está vivo porque no sabía cómo lo encontraron solo vi él se puso a llorar el gritó mami le empecé a abrazar a tocar para ver si era real, toda la gente que estaba ahí", dijo Esquivel.

Por su parte, la guardería emitió la siguiente declaración "Estamos cooperando con el Departamento de Educación y Atención Temprana y el Departamento de Niños y Familias en la investigación de este incidente. En consideración a la investigación pendiente y la privacidad de los involucrados, no haremos más comentarios en este momento".

El martes, la guardería funcionó con normalidad. Mientras tanto, la familia dice que la guardería no se ha disculpado ni los ha contactado desde el día del incidente.

"Ese día nos fallaron no solo a mí, a mi hijo a todos los demás padres que confían en ellos", dijo Esquivel.

Algunos padres que tienen a sus hijos en esta guardería fueron notificados sobre el incidente.

El Departamento de Policía de Salem continúa investigando este incidente.