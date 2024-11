Mujer de RI denuncia tratamientos de belleza “piratas” que recibió en Spa

Fiscales federales dijeron que Rebecca Fadanelli, de 38 años, fue arrestada el viernes por presuntamente obtener Botox y rellenos falsificados de Brasil y China.

La ex clienta Keri Jiménez dijo a WJAR que pensaba que estaba recibiendo tratamientos de belleza de primera categoría.

En cambio, se encontró con resultados cuestionables, efectos secundarios graves y muchas preguntas sin respuesta.

"Realmente confié en ella. Parecía confiable. Nunca pensé que estaría mintiendo sobre ser enfermera", dijo Jiménez.

Ella dice que comenzó a ver a Fadanelli para tratamientos de belleza en 2021.

"Cada vez que me aplicaba Botox, le preguntaba porque no hacía efecto. Tenía que volver a llamarla y decirle: 'Oh, bueno, todavía veo líneas'", dijo Jiménez.

Botox fallido, labios magullados e incluso efectos secundarios de lo que ella pensó que era Ozempic.

"Las migrañas eran muy fuertes. Resulta que una de sus empleadas me dijo que lo estaba recibiendo de Brasil", dijo.

Se alega que Fadanelli recaudó más de $1 millón en estos supuestos tratamientos de belleza falsos en sus Skin Beaute Med Spas en Randolph y South Easton.

Jiménez dijo que ha gastado más de $8,000 a lo largo de los años e incluso recomendó a Fadanelli a sus amigos.

"Me siento engañada. Me siento traicionada de que alguien haga esto. Pero quiero decir, ella le ha hecho esto a cientos de personas. Así que, quiero decir, no me siento como una idiota total", dijo.

Aún con las crecientes dudas, Jiménez siguió volviendo al lugar, atraída por lo que ella llamó precios razonables.

A pesar del arresto y las acusaciones, el spa de Fadanelli sigue abierto y acepta clientes.

Si usted o un miembro de su familia cree que recibió servicios que involucraban un medicamento falsificado o un dispositivo falsificado de Fadanelli y/o Skin Beaute Med Spa entre 2021 y la fecha actual, complete el cuestionario que se encuentra en el sitio web de la FDA.