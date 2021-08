Sobre 1,000 muertes por sobredosis de opioides en Mass. en 6 meses

Los datos preliminares del Departamento de Salud Pública muestran que 1,038 personas murieron por sobredosis de opioides en los primeros seis meses de este año, una disminución estimada del 5% con respecto al mismo período en 2020.

Los datos preliminares, presentados por la comisionada interina del DPH, Margret Cooke, en una reunión del Consejo de Salud Pública el miércoles, incluyen tanto las muertes confirmadas como las estimadas a través de un proceso.

Cooke dijo que la tasa de muertes por sobredosis de opioides en Massachusetts aumentó un 5% de 2019 a 2020, llegando a 30.2 muertes por cada 100,000 residentes o ligeramente por debajo del pico de 2016 de 30.6.

Dijo que las muertes por sobredosis "se han mantenido relativamente estables" desde 2016 a pesar de un aumento en la presencia del poderoso opioide sintético fentanilo, que en 2020 se registró en el 92% de las sobredosis fatales en las que se realizó una prueba de toxicología.

Los datos de opioides del estado, publicados anteriormente trimestralmente, ahora se publican en línea dos veces al año, y el próximo informe debe presentarse en noviembre. En mayo, el DPH informó un total de 2,104 muertes por opioides confirmadas y estimadas en 2020. La presentación de Cooke el miércoles mostró 1,089 muertes confirmadas y estimadas en los primeros seis meses de 2020.

Leigh Simons Youmans, director de políticas de atención médica de la Asociación de Hospitales y Salud de Massachusetts, dijo que las cifras discutidas el miércoles "demuestran que la crisis de opioides en Massachusetts sigue siendo solo eso: una crisis". Ella animó a las personas a "comunicarse con aquellos en sus vidas que puedan estar luchando contra los trastornos por uso de sustancias y ayudarlos a encontrar los recursos que necesitan".

"Nuestros líderes de atención médica y proveedores de primera línea continúan informando que el virus ha sido un impulsor del uso de sustancias y las crisis de salud mental personal, particularmente entre las personas no blancas y las personas que viven en áreas desatendidas", dijo en un comunicado.

Los datos presentados al consejo mostraron que las tasas confirmadas de muerte por sobredosis de opioides "aumentaron significativamente" para los hombres negros no hispanos entre 2019 y 2020, mientras que disminuyeron para los hombres blancos no hispanos. La tasa de muerte por sobredosis de mujeres aumentó en 2020, y el aumento fue mayor para las mujeres hispanas y negras no hispanas que para las mujeres blancas no hispanas.

Cooke dijo que la Oficina de Servicios para la Adicción a Sustancias planea invertir $40 millones durante los próximos cuatro años "específicamente para ampliar el acceso y mejorar los servicios para las comunidades negras, indígenas y de color".

El Dr. Edward Bernstein, nombrado gobernador del Consejo de Salud Pública y profesor de medicina de emergencia en la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston, preguntó durante la reunión qué ha aprendido el estado sobre las prácticas más efectivas para abordar los opioides.

"Recibo cartas de la comunidad negra diciendo, ya sabes, hemos intentado todo esto, ¿qué va a cambiar?" él dijo.

Bernstein dijo que el acceso a los servicios de salud mental, la vivienda, el empleo y la educación son todos "elementos clave" y abogó por un enfoque que vaya más allá de la salud pública para involucrar también la participación de la comunidad.

Cooke dijo que estaba de acuerdo y que el estado está "poniendo dólares significativos" en un programa de vivienda primero que ha "tenido un gran éxito".