Sobrevivientes de la masacre en Maine: Arduo el camino hacia la recuperación

Momentos antes de que un hombre abriera fuego en una bolera en Lewiston, Maine, Thomas Giberti estaba viendo jugar una liga juvenil de bolos.

"Alguien mencionó que había un tornillo o algo suelto en una pieza del equipo, por lo que había bajado a la parte trasera de la bolera a buscar un destornillador", dijo Will Bourgault, sobrino de Giberti.

El ex gerente de Just In Time Recreation conocía bien la bolera, por lo que Bourgault dijo que cuando regresó y vio los destellos de los disparos, no dudó en guiar a la gente para que saliera.

"Se dio cuenta de que los niños en esos seis carriles estaban tratando de ponerse a cubierto, así que les gritó, llamó su atención y les indicó que se acercaran a él", dijo Bourgault. "Todos los niños cruzaron corriendo la pista y él pudo llevarlos a la parte trasera de la bolera a través de la puerta".

Bourgault cree que su tío salvó varias vidas. Mientras Giberti los seguía, recibió varios disparos en ambas piernas.

"Es muy humilde y no se considera un héroe. Dijo: 'Simplemente reaccioné'. Le dije: 'Bueno, eso es lo que hacen los héroes, simplemente reaccionan, ya sabes, podrías haber salido corriendo por la puerta trasera, podrías haberte congelado, podrías haber hecho nada, pero no lo hiciste, y eso es lo que hacen los héroes", dijo Bourgault.

Según Bourgault, su tío siente mucho dolor, pero fue dado de alta del hospital.

"No pudieron sacar las balas de su pierna, todavía están allí, así que, ya sabes, regresará en los próximos días y le quitarán algunos puntos y cosas así, pero quiero decir "Básicamente tiene un andador y se levanta cuando puede y trata de moverse", dijo Bourgault. "Estamos muy agradecidos de que haya podido sobrevivir a esto. Por mucho que queramos celebrar su acto heroico y cosas así, al mismo tiempo, para él, está lidiando con el hecho de que perdió tres o cuatro buenos amigos en la bolera esa noche".

Después de abrir fuego en la bolera, el pistolero continuó su ataque en Schemengees Bar and Grille, donde Kyle Secor, de 25 años, estaba compitiendo en un torneo semanal de cornhole con amigos cuando recibió varios disparos.

"Kyle es un luchador. Sabíamos que iba a luchar con todo lo que tiene", dijo Nick Withee, director de comunicaciones y relaciones comunitarias de Maine Nordiques, el equipo de hockey semiprofesional de Lewiston.

Dijo que Secor se mudó a Maine en 2015 para jugar en el equipo. El domingo por la noche, Withee dijo que el equipo se llevó la camiseta de Secor a su partido en Filadelfia.

"La camiseta de Kyle colgaba detrás del banco y cada equipo recibe gráficos de líneas antes del partido. Estaba el 14 en la parte posterior de los gráficos de líneas, por lo que todos sabían que todos apoyaban a Kyle", dijo Withee. "No sólo estábamos luchando por Kyle, también estábamos luchando por esta comunidad".

El lunes, Withee colgó la camiseta de Secor sobre el asiento donde llevaría el puntaje en sus juegos.

Dijo que la familia de Secor compartió una actualización de que el hombre casado con dos hijos sufrió lesiones graves en el abdomen y las piernas, y "aún no está fuera de peligro", pero está “vivo y despierto".

"Definitivamente tiene una montaña que escalar, pero ha respondido a algunas voces familiares", dijo Withee. "Le cuesta mucho responder, pero las cosas se ven mejor aquí a medida que pasa el tiempo".

"Kyle es el tipo de persona que haría cualquier cosa por cualquiera", dijo Rachel Jalbert-Palian.

"Es difícil saber que casi lo perdemos", dijo entre lágrimas. "Él estuvo ahí para mí cuando tuve cáncer y ayudó a mi esposo en la casa. Es bueno. Desafortunadamente, tiene que pasar por algo como esto. Es un luchador. Saldrá adelante".

Los residentes de Lewiston regresaron a trabajar el lunes, tras un intenso fin de semana, que culminó con una vigilia para llorar a quienes perdieron la vida en el peor tiroteo masivo ocurrido en Maine.