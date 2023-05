“Te amo mucho”: Conmovedora vigilia en honor a niñito que murió tras desaparecer en Castle Island

Docenas de amigos y familiares se encontraban entre los que se reunieron en Castle Island el domingo para una vigilia en honor a Mohamed Fofana, el niño de 4 años del sur de Boston que murió después de desaparecer de un patio de recreo el Día de las Madres.

Luego de una intensa búsqueda por aire, tierra y agua, el cuerpo de Mohamed fue encontrado al día siguiente en la costa de Spectacle Island, que se encuentra a más de una milla al otro lado del agua de Castle Island.

La madre del niño dijo que su hijo estaba en el espectro del autismo, no hablaba y tenía una tendencia a deambular. Ella dijo que Mohamed estaba jugando con su abuelo y su hermana de 7 años cuando el abuelo lo perdió de vista repentinamente el domingo por la noche y luego llamó al 911.

A pesar del dolor impensable que enfrenta, la madre de Mohamed encontró la fuerza para hablar sobre su hijo en la vigilia del domingo y dijo: "Te amo mucho, Mohamed".

También se echó a llorar cuando abrazó a la maestra de su hijo en la vigilia y agradeció a todos por su apoyo durante este momento inimaginablemente difícil.

“Ha sido muy duro pero con todo el apoyo que se nos ha dado se nos ha hecho más fácil”, dijo un familiar. "Él siempre estaba feliz, nunca lo veías triste. Le gustaba ABC's, Baby Shark, Coco Melon, todo eso".

Otros que estuvieron en la vigilia del domingo incluyeron a Yahaira López. Es madre de un niño autista y fundadora de Autism Sprinter, uno de los grupos que organizó la vigilia con velas y ahora pide más recursos para las familias con niños autistas, con la esperanza de crear conciencia sobre los niños con discapacidades.

"Empecé a llorar, creo que todos empezamos a llorar. Todos levantamos el teléfono y dijimos que esto no es fácil y decidimos decir que tenemos que hacer algo, tenemos que mostrarle a la familia que hay otras familias con autismo que entienden esta situación", dijo López. "Organizamos esto porque sabemos lo que se siente ser una madre con autismo y no poder usar los espacios públicos porque nuestros hijos se fugan, se alejan. Parece que nadie entiende y parece que la legislación no se está moviendo lo suficientemente rápido para ayudar con recursos a las familias".

La muerte de Mohamed ha conmocionado a toda la comunidad, incluidas las Escuelas Públicas de Boston, donde era estudiante de prekínder en la escuela Lee K-8 en Dorchester.