Jefe de bomberos de Lawrence dice que están encontrando apartamentos ilegales e inseguros cuando responden a incendios

Watch the story in English on NBC Boston here.

Según estatutos de Lawrence y otras ciudades de Massachusetts, los apartamentos ilegales son aquellas unidades cuyo diseño original ha sido alterado para albergar inquilinos, sin embargo, no cumplen con los requerimientos mínimos de vivienda.

Documentos oficiales indican que en Lawrence se ha reportado al menos 70 apartamentos ilegales en los últimos tres años, lo que de acuerdo con representantes de la ciudad representa un peligro para los inquilinos de tales unidades y puede acarrear responsabilidad legal para los propietarios del inmueble.

"Es un gran, gran problema, en nueve años frente al cargo, todos los incendios a los que hemos atendido tienen un apartamento ilegal ya sea en el sótano, ático o el porche" Apuntó Brian Moriarty, jefe de Bomberos de la ciudad de Lawrence.

Moriarty explica que con el objetivo de "acondicionar" estos espacios, muchas veces los propietarios alteran el diseño original de las viviendas, colocando o eliminando paredes, obstruyendo salidas y ventanas, creando un peligroso reto para los bomberos.

"En medio de un incendio, entramos por la puerta frontal, llegamos a la puerta de un closet que conducía a una escalera en espiral que te llevaba a un apartamento en el sótano, este tipo de cosas son las que te encuentras adentro de una casa llena de humo negro" Dijo Moriarty.

"Puede ser que no te encontremos si hay un fuego y no hay salida para ustedes, si nosotros no sabemos que hay un apartamento ilegal en un sótano, nosotros no sabemos dónde ir a buscarte" Explica Nelson Rosa, un bombero de Lawrence.

Los reportes de inspección de la ciudad de Lawrence cuentan con fotografías que ejemplifican algunas de las fallas encontradas, entre ellas habitaciones improvisadas sobre garajes o en sótanos, que reciben electricidad mediante extensiones conectadas a extensiones.

Algunos de estos sitios tenían cocinas completas pero la plomería defectuosa, otros tenían colchones colocados frente a calentadores de agua, detectores de humo desconectados o inservibles.

Aunque las fallas fueron señaladas y documentadas por la ciudad, ninguno de los propietarios fue multado ya que el Departamento de Inspecciones de Lawrence, cree que la educación es una herramienta más eficiente que el castigo para resolver este problema.

"Cuidar de ti, de tu familia, es mucho más importante que ahorrarte 400 dólares en renta, el conocimiento es poder" dijo Arleny Almonte, inspectora de la ciudad.

Almonte explica que las multas son aplicadas cuando los casos ya son extremos “Pero eso no es la mentalidad que nosotros tenemos, la mentalidad es que queremos salvar vidas y queremos educar” agregó.

La inspectora Almonte explica que también desean evitar que los propietarios de viviendas enfrenten consecuencias por rentar un apartamento ilegal

“No queremos ningún ser humano sea vea en la penosa necesidad de tener que llegar hasta allí, de tener que sentarse en una corte a dar explicaciones de por qué no fue a los lugares necesarios a obtener la información necesaria para hacer las cosas bajo la ley" Apuntó Almonte.

Este problema no exclusivo de Lawrence.

Obtuvimos un listado de infracciones de otras ciudades.

Desde el principio de 2022, La ciudad de Lowell ha investigado 75 quejas por apartamentos ilegales, Lynn más de 30.

Mientras que en Chelsea el director de servicios de inspecciones dice que la ciudad no tiene una base de datos rastreando apartamentos ilegales pero que han encontrado "Bastantes"