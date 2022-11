Televidente se queda sin carro por tiempo indefinido tras llevarlo a un concesionario

Una televidente de New Britain, Connecticut llevó su auto al concesionario para revisión por un llamado de servicio, y como la producción de la pieza estaba atrasada, se quedó sin carro por tiempo indefinido.



Continúan los retrasos en las fábricas automotrices, al punto que muchos clientes tienen que esperar meses y hasta un año, simplemente para poder reemplazar partes importantes de sus vehículos, eso le sucedió a Marta Pomales.

Marta recibió una carta de la empresa automotriz Kia, donde le recomendaron que llevara su auto al concesionario para una revisión y servicio de la línea de frenos.

La carta indica que en el noreste de los Estados Unidos, la sal que esparcen en las carreteras durante el invierno tiende a corroer la línea de frenos, y ellos ofrecen inspeccionar, reemplazar la pieza si es necesario y aplicar una capa protectora, completamente gratis.

Marta llevó su auto al concesionario Balise Kia en Springfield, Massachussets.

“A los 20 minutos salió el jefe de ellos y me dijo Marta, lo lamentamos, no podemos darte el carro para atrás porque el carro no pasó la inspección. Tu vida corre peligro y la de las personas que estén alrededor también, porque puede provocar un accidente grande”, dijo Marta.

En el concesionario le explicaron que como hay retrasos en la producción de partes de autos, el tiempo de espera por la pieza, es indefinido.

El personal ofreció llevarla a casa y que si necesitaba un carro, le dijeron que tenía que rentarlo por $35 dólares diarios.

Marta dice que, por su salud, todos los meses hace el esfuerzo de pagar su carro Kia Forte del 2016, valorado en un total de $20 mil 400 dólares, así que no se quedó de brazos cruzados. “Yo llamé a diferentes sitios, llamé a la Kia arriba en lo alto, pero nadie podía hacer nada… y por último dije aquí lo que hay es Telemundo Responde”.

Nuestro equipo se comunicó con la sede ejecutiva de Kia, y ellos respondieron ofreciendo prestarle un auto del mismo concesionario por un año, sin costo alguno, en lo que resuelven la situación de su carro.

Se solicitó un comunicado por parte de Kia, pero hasta el momento no han ofrecido comentarios. Mientras tanto marta está evaluando sus opciones con el concesionario en caso de que la pieza nunca llegue.

