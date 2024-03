Temor y preocupación por campamento de indigentes bajo puente de Somerville

Residentes de Somerville, Massachusetts, aseguran sentir temor por el asentamiento de personas sin hogar, que crearon un campamento debajo del puente de la Interestatal 93.

Aunque no es el único en la ciudad, este está ubicado a escasos metros de un lujoso condominio y en frente de una reconocida tienda de mercado.

La principal preocupación es que, al parecer, quienes viven debajo del puente, han intentado agredir a trabajadores de una tienda cercana en diferentes oportunidades. Incluso, empleados dicen que hasta ingresan a los baños del Stop and Shop a bañarse.

“Es la seguridad de los empleados, ya hemos sido casi tres empleados confrontados a un ataque, y nosotros sentimos a veces temor de venir a trabajar, tú les das algo, pero quieren más”, dijo una de las empleadas.

“Hay veces nos agraden verbalmente, nos tiran cosas, somos acosados porque les pedimos que se vayan del área, muchos vienen a robar. Dice que es porque no tiene la economía para comprar, pero el maltrato es demasiado ya”, añadió la empleada, quien prefirió mantenerse en el anonimato.

José Mario Posada es un inmigrante salvadoreño que, desde que llegó a este país, ha tenido que pasar momentos difíciles, y no tiene dónde dormir.

“No pude ya pagar la renta, tuve que agarrar la calle. Yo vivo aquí, porque no tengo trabajo, y no puedo pagar la renta”, dijo tras aceptar que le han ofrecido albergue pero a veces no puede ir porque tiene que ir a buscar trabajo.

Mientras algunos de ellos buscan trabajo y una oportunidad para salir debajo del puente, no todos se comportan igual.

“Mucha de esta gente son adictos a las drogas y no los deja mejorar sus vidas. Yo no hago droga y pedía housing para batallarme, mi vida”, dijo José Jiménez, un puertorriqueño que hoy vive en un refugio. Llegó al campamento debajo del puente a buscar un amigo, que no ha podido salir de esta difícil situación.

“Estuve preso un año, no sé cómo rehabilitarme de esto y salir de este hueco que estoy… Llegué hoy y estoy tratando de ver el ambiente a ver cómo funciona”, añadió.

La directora de Salud y Servicios Humanos de la ciudad de Somerville, Karin Carroll, asegura que la situación no solo es complicada, sino que las soluciones sostenibles toman tiempo. A muchos de ellos se les ha brindado un espacio y algunos no han querido salir de allí.

La semana pasada se llevó a cabo una reunión entre la alcaldía y los residentes para escuchar sus preocupaciones e intentar buscar una pronta solución, e incluso se ha hecho acompañamiento de la policía, para hacer la remisión de la basura. Hablamos con una de las personas que pasa tiempo aquí, tiene un amigo que por mucho tiempo ha vivo bajo este puente, en nuestra emisión de las 6 les contamos, la otra versión de quienes no tienen un hogar.