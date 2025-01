Temblor sacude el área de Boston:  ¿Lo sentiste?

El área de Boston fue sacudida el lunes por la mañana debido a un temblor.

El Servicio Geológico de Estados Unidos calificó el temblor como de magnitud 3.9, una reducción de la magnitud inicial de 4.1. El epicentro se produjo frente a la costa de New Hampshire y Maine, en el puerto de York, a unas 12 millas bajo tierra.

Si bien no fue destructivo y es bastante común en áreas con más actividad sísmica como California, es relativamente grande para la zona. El temblor se sintió en toda la región.

Según las respuestas enviadas al Servicio Geológico de Estados Unidos, el temblor se sintió en toda la región, incluso en lugares tan lejanos como New Haven (Connecticut) y Albany (Nueva York).

Si sentiste el terremoto, puedes informarlo al Servicio Geológico de Estados Unidos aquí.

La División de Seguridad Nacional y Gestión de Emergencias del Departamento de Seguridad de New Hampshire dijo que no había recibido ninguna llamada sobre daños o heridos hasta las 10:45 a.m. del lunes. Dijeron que cualquier persona preocupada por posibles daños estructurales a sus hogares o negocios debería comunicarse con el departamento de bomberos local.

El año pasado, la zona de Boston se sintió sacudida por un terremoto de magnitud 4,8 con epicentro en Nueva Jersey.