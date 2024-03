Tomarán medidas enérgicas contra motoras todoterreno ilegales en Lawrence

El Departamento de la Policía de Lawrence, Massachusetts, está tras la pista de motociclistas que andan por las calles realizando piques de forma ilegal.

Según las autoridades esto pone en riesgo a los residentes. En el video que un residente logro tomar, se muestra la imprudencia que comenten quienes conducen en esta ciudad. Este video hoy hace parte de la investigación y muestra cómo un grupo de conductores andan en motociclistas todoterreno por las calles, cuando no está legalmente permitido.

“Entra el tiempo caliente, los muchachitos quieren salir allá afuera, los jóvenes quieren hacer un poquito de ruido, y es importante decirles que es ilegal, es ilegal, no se puede hacer. Está rompiendo la ley y vamos a poner acción”, dijo William Castro, jefe de la policía de Lawrence.

En el video se logra ver cómo la imprudencia, hace que uno de los conductores caiga al suelo, pese al esfuerzo de la policía. Varios sujetos han sido capturados.

“Si los cogemos ahí afuera comiéndose las luces, aquí ando en manejando en la en las aceras, nosotros los vamos a meter presos” señala.

Por ahora la policía tiene identificados los puntos donde pasan, y aseguran no tolerarán más.

La ciudad de Lawrence, Massachusetts, cuenta con una ordenanza que les prohíbe a las estaciones abastecer de gasolina a estos conductores, aun así, muchos estaciones se hacen la vista gorda.

“Lo primero es que estas no están registradas no tienen permiso para andar en las calles El expendio de gasolina tienen que tomar las medidas necesarias para no venderle ningún tipo de gasolina a estas motoras”, expuso Jeovanny Rodríguez, concejal de Lawrence.

En el video se logra ver cómo conducen sobre la acera, lo que preocupa a los residentes que usan estos espacios como peatón.

“Esto está agravando bastante la seguridad de nuestra ciudad y los más importante la calidad de muchos”, dijo Rodriguez.

Y la policía le pide ayuda a la comunidad para que identifiquen los lugares donde estarían guardando escondiendo estas motocicletas y lo reporten.