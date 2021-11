Tomase: No hay problema con que John Henry haya comprado los Penguins

Una palabra para cualquiera que quiera acusar a John Henry de abandono imprudente porque acaba de aceptar comprar los Pingüinos de Pittsburgh: Crezca.

Si hay una desventaja en la racha de campeonatos de 20 años sin precedentes de la región, es que ha generado una base de seguidores con derecho a proporciones de fondos fiduciarios. Residimos en el centro del universo deportivo y no compartimos.

Entonces, cuando se supo que Fenway Sports Group tomará el control de los Penguins y extenderá su alcance a la NHL, los fanáticos de Boston hicieron un berrinche.

¡Los Medias Rojas ya no son importantes para él! ¡No está gastando en nosotros porque los está comprando! ¡Son solo otra línea en su cartera, como su yate, o saliendo con LeBron! ¡Solo los Medias Rojas importan, porque lo exigimos!

Waaaah.

Así es como funciona el mundo. Las grandes empresas compran otras empresas. Cuando Facebook pasa por encima de Instagram y WhatsApp, nadie dice que se está extendiendo demasiado. Es un paso natural en su deseo de dominar el ciberespacio, y lo único que puede detenerlos es una ley del Congreso.

Pero cuando Henry agrega Liverpool a las propiedades de FSG junto con Roush Racing, y luego une fuerzas con LeBron James, y luego llega a un acuerdo para comprar los Penguins con la NBA en su punto de mira, la noticia se encuentra con una angustia romántica que niega la realidad.

Henry compró los Penguins para ganar dinero, al igual que compró Liverpool para ganar dinero y los Red Sox. Tiene todos los incentivos para poner a los ganadores en el campo / hielo / campo, porque cuando esos equipos ganan, ganan dinero. Hay suficiente para todos.

Y sus equipos ganan. Los Medias Rojas ganaron dos Series Mundiales antes de que FSG comprara el Liverpool en 2010, y han ganado dos desde entonces. El club de fútbol reclamó su primer título de la Premier League en 30 años bajo su mando y es una de las 10 o 12 marcas más valiosas del mundo. Los Medias Rojas acaban de llegar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Confieso que no sigo las carreras de autos, así que dime si Roush es bueno. ¿Qué más queremos?

Decir que Henry no gastará en la agencia libre porque está ahorrando su dinero para un equipo de hockey efectivamente lo libera del apuro. Uno no tiene nada que ver con el otro, y nuestra prueba está en el hecho de que Henry no ha gastado durante tres años. ¿Es eso porque sabía que algún día podría comprar otro equipo y necesitaba gastar hasta el último centavo? Quizás. O tal vez sea porque ha detectado el error de eficiencia que está afectando a las oficinas centrales con mentalidad analítica similar en todo el béisbol.

Hay una razón por la que un grupo de equipos, incluidos los Medias Rojas, se alinearon para ofrecer al abridor anodino Andrew Heaney, a quien una vez hubiéramos etiquetado sin cariño como "un vagabundo", $8 millones. Representa un "valor" que contradice sus altísimos niveles de efectividad porque poncha a mucha gente y no camina a nadie.

Tendremos que vivir con el hecho de que no somos la única niña de sus ojos. … Mientras los Medias Rojas continúen construyendo sobre el éxito de 2021, ¿a quién le importa cómo llegan allí?

Los Medias Rojas querían una parte de ese valor, en lugar de decidirse por Michael Wacha. Incluso cuando la agencia libre supera en gran medida a Boston en la carrera por superar el vencimiento del convenio colectivo de esta semana, la mayor parte del gasto lo realizan un puñado de equipos que intentan escapar de la segunda división: los Tigres, los Rangers, los Mets, los Angelinos.

Hasta ahora, faltan pesos pesados ​​como los Dodgers, Yankees, Medias Rojas. ¿Es esto porque todos planean comprar equipos de hockey? ¿O simplemente siguen los mismos modelos estadísticos de valor? Los Rays gastaron mucho en el niño prodigio de 20 años, Wander Franco, solo refuerza este punto; Tampa no paga por nada excepto por la juventud, la moneda más valiosa del juego.

No soy un apologista de Henry, y creo que será tan militante como cualquier propietario para proteger sus ganancias en el próximo convenio colectivo, lo que podría convertirlo en un problema. Pero deberíamos dar un paso atrás y preguntarnos qué es lo que realmente queremos. ¿Es Mark Cuban regañando a los árbitros desde los palcos y tirando basura en Shark Tank? No gracias. ¿Es la fantasía del amado administrador local que se preocupa por nada más que la santidad de la confianza pública y bla, bla, bla? Porque lo teníamos a él y su nombre era Tom Yawkey, y todo lo que nos consiguió fueron 70 años de Elks Clubbing y cero títulos de Serie Mundial.

Si quieres etiquetar a Henry como un poco espectral, extraño o retraído, no hay discusión aquí. Pero esta idea de que no está comprometido con Boston no resiste ni siquiera un escrutinio leve. Compró un periódico, por el amor de Dios. Nada dice mejor que la atención pública a expensas de las ganancias.

Tendremos que vivir con el hecho de que no somos la única niña de sus ojos. Así es la vida. Eso es lo que hacen los ricos. Si no quiere gastar imprudentemente en la agencia libre porque ha sido quemado por John Lackey, David Price, Hanley Ramírez y Pablo Sandoval, hay un argumento a su favor. Mientras los Medias Rojas continúen construyendo sobre el éxito de 2021, ¿a quién le importa cómo llegan allí?

Entonces, sí, tomaré al tipo que acaba de comprar los pingüinos, con imperfecciones y todo. Si los fanáticos de Boston pisotean algo, debería ser que él no compró su equipo de hockey.