Tormenta invernal: Trayecto, cronología y totales de nieve que se pronostican

Una gran tormenta está atravesando todo el país y hoy traerá lluvias torrenciales y tormentas eléctricas severas a los estados de la costa del Golfo antes de avanzar hacia la costa este. La baja presión se fortalecerá a medida que arroje nieve, hielo y lluvia dependiendo de la ubicación en una zona desde los Apalaches hasta aquí en Nueva Inglaterra del sábado al domingo, respectivamente.

Si bien la trayectoria exacta de la tormenta aún es un poco incierta, es probable que el centro de la tormenta pase en algún lugar cerca o justo al sureste de Nantucket. Aquí te decimos parte de lo que se puede esperar.

¿A QUÉ HORA COMENZARÁ LA NIEVE?

Es posible que se produzca una ráfaga o una ligera lluvia de nieve desde el sábado a última hora de la tarde hasta las primeras horas de la noche, pero no tendría impacto. La nieve constante llegará entre las 8:00 p.m. y las 10:00 p.m. y aumentará en intensidad, especialmente después de la medianoche. El "pico" de la tormenta en términos de índices de nevadas será de 2:00 a 8:00 a.m. del domingo, donde en ocasiones será posible alcanzar índices de nevadas de 0.5 a 1 pulgada por hora. Después de las 8 a.m., la intensidad debería disminuir un poco, y la nieve de ligera a moderada continuará a veces durante las horas de la tarde antes de disminuir a partir de entonces.

¿CUÁNTA NIEVE CAERÁ EN BOSTON?

Las acumulaciones de nevadas serán mayores tierra adentro, al norte y al oeste de donde se establece la línea de lluvia/nieve. Es probable que haya alrededor de 6 pulgadas (quizás algunos totales más altos) desde la 495 al norte y al oeste. Más al este y más cerca de la costa, las cantidades serán menores debido a la mezcla con la línea de lluvia/nieve que entra en juego.

De la 128 a la 495, se puede esperar de 4 a 6 pulgadas, con 2 a 4 pulgadas dentro de la 128 y probablemente solo una pulgada o dos en la propia ciudad de Boston. Para la costa sur, es una pulgada o dos, con un evento principalmente de lluvia en Cape Cod.

¿CUÁNTA NIEVE RECIBIRÁ EL RESTO DE MASSACHUSETTS Y NH?

Más al norte, es una tormenta general de 3 a 6 pulgadas, con menos en el extremo norte del país.

CRONOLOGÍA DE LA TORMENTA INVERNAL

La nieve tendrá una consistencia húmeda (no cemento, pero tampoco muy esponjosa). Quitar la nieve puede parecer un poco más difícil dada la falta de nieve en lo que va del año (seamos honestos: estamos un poco fuera de práctica).

Las condiciones de las carreteras se deteriorarán durante la noche del sábado y seguirán empeorando hasta el domingo por la mañana. La visibilidad se reducirá a un cuarto a media milla en ocasiones durante las ráfagas de nieve más intensas, lo que provocará condiciones de viaje resbaladizas. Es posible que se produzcan focos de cortes y daños a árboles y ramas debido al peso de la nieve, pero no deberían ser generalizados.

El viento no es una gran preocupación con esta tormenta, aunque veremos ráfagas de 30 a 40 mph a lo largo de la costa inmediata, y particularmente en la costa sur y Cape Cod veremos brevemente algunas ráfagas de 40 a 50 mph desde el domingo por la mañana hasta el mediodía. El resto de nosotros vemos ráfagas de alrededor de 20 a 30 mph (desde el noreste, luego hacia el norte), creando valores de sensación térmica en la adolescencia durante gran parte del domingo por la tarde, y de un solo dígito el lunes por la mañana.

Sigue los detalles en nuestro radar interactivo

Sigue aquí las alertas meteorológicas con el equipo de Primera Alerta de TELEMUNDO NUEVA INGLATERRA.