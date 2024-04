Tormenta Nor’easter se acerca a Mass. Aquí lo que podemos esperar

La tormenta Nor’easter que se aproxima a la región se unirá el miércoles por la noche cuando se materialice frente a la costa de Nueva Jersey. Irónicamente, no hay una rápida profundización de la tormenta, más tarde el miércoles por la noche y el jueves.

En cambio, mantiene su intensidad a medida que cruza el Cabo y se adentra en el Golfo de Maine, donde se queda hasta el viernes. Este elemento importante (faltante) será el factor decisivo para que veamos principalmente lluvia y viento y no mucha nieve.

ADVERTENCIAS DE TORMENTA INVERNAL EN PARTES DE NH

Todavía existe energía en los niveles superiores que podría convertir parte de la precipitación en nieve en las elevaciones más altas del condado de Worcester y en todo el sur de New Hampshire. Es aquí donde podríamos ver de 1 a 3 pulgadas de nieve y/o de 3 a 5 en las elevaciones más altas. Nuestra ventana también está cerrada.

¿CUÁNTA NIEVE VAMOS A TENER EN MASSACHUSETTS, NH?

El cambio se producirá el miércoles por la noche muy tarde y el jueves a primera o media mañana. Después de eso, las temperaturas volverán a alcanzar los 30 grados superiores, evitando cualquier acumulación adicional en todos los terrenos excepto en los más altos del sur de Nueva Inglaterra.

POSIBLES CORTES DE ENERGÍA EN MASS. DEBIDO A FUERTES VIENTOS

Nuestros otros problemas girarán en torno al aumento del viento y las mareas hasta el jueves por la mañana. Se pueden esperar vientos máximos desde las últimas horas de la tarde del miércoles hasta las primeras horas de la mañana del jueves. Ya están vigentes avisos por vientos fuertes para algunas zonas.

En algunos lugares, desde el cabo exterior hasta la costa de New Hampshire, a veces se verán ráfagas de hasta 50 millas por hora.

POSIBLES INUNDACIONES COSTERAS DESDE NH HASTA BOSTON

Las mareas altas del jueves por la mañana desde Hampton, New Hampshire hasta Gloucester, Boston y las islas podrían alcanzar un nivel de inundación de menor a moderado. Las alertas de inundaciones costeras están vigentes para algunas áreas. Esto no parece ser tan malo como las inundaciones de enero y marzo gracias al hecho de que no estamos en una marea astronómicamente alta durante el mes.

Un sistema remanente de baja presión será todo lo que quedará de nuestro noreste el viernes, sábado y domingo. A medida que se aleje lentamente hacia el este, nuestro clima mejorará lentamente. En esencia, veremos temperaturas frías de 40 grados y la amenaza de lluvias durante el fin de semana. El sábado y el domingo habrá al menos algo de sol.

EL ECLIPSE SOLAR DEL LUNES INICIA UNA SEMANA DE CLIMA CÁLIDO

El eclipse del lunes todavía se ve genial y da inicio a una semana maravillosa en cuanto al clima. Nos calentaremos hasta los 60 e incluso desafiaremos los 70 a finales de semana.

Sigue los detalles en nuestro radar interactivo

Sigue aquí las alertas meteorológicas con el equipo de Primera Alerta de TELEMUNDO NUEVA INGLATERRA.