Totales de nieve: ¿cuánto ha caído en la región?

La nieve ya se acumulaba temprano en la mañana del martes en medio de la poderosa tormenta Nor’easter que prometía tener impactos significativos en Nueva Inglaterra.

Alrededor de las 6 a. m., fuertes lluvias habían azotado la costa este de Massachusetts, pero ya se habían acumulado nevadas notables alrededor de las comunidades del interior de Nueva Inglaterra.

Estos fueron los últimos totales de nevadas, según el Servicio de Emergencia de Radioaficionados del Este de Massachusetts, a las 5:45 a.m.

543 AM: East Hartford, CT: 2.0"

540 AM: Goshen, MA: 12.0"

520 AM: Westfield, MA: 3.3"

515 AM: Hartland, CT: 8.5"

500 AM: Northampton, MA - Florence: 3.5"

355 AM: Plainfield, MA: 11.5"

350 AM: West Springfield, MA: 2.0"

314 AM: Weatogue, CT: 1.0"

1203 AM: Ashby, MA: 4.0"

1117 PM: Princeton, MA: 3.0"

1100 PM: Fitchburg, MA: 2.1"

1055 PM: Sterling, MA: 1.5"

1045 PM: Hardwick, MA: 1.1"

1025 PM: Hartland, CT: 1.6"

1012 PM: Fitchburg, MA: 1.0"