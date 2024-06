Tres heridos tras choque de pick up contra estación de peaje en NH

Tres personas resultaron heridas cuando una camioneta chocó contra una plaza de peaje y un SUV en Bedford, New Hampshire, el martes por la mañana.

Es el segundo accidente de la semana pasada en Bedford Toll Plaza, ubicado en F.E. Everett Turnpike.

Troopers are on the scene of a crash at the Bedford toll plaza involving a pickup truck that struck a toll booth and an SUV. Three people have been transported to the hospital. The investigation remains active and ongoing. Additional info will be released when appropriate. #NHSP pic.twitter.com/KybGQasnc2