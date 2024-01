Un muerto y otro hospitalizado por enfermedad del legionario tras hospedarse en resort de NH

Una persona murió y otra está en el hospital después de que le diagnosticaran la enfermedad del legionario luego de hospedarse enun resort y spa de New Hampshire.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de New Hampshire emitió una alerta el viernes diciendo que dos residentes de otros estados se habían enfermado después de hospedarse en el Mountain View Grand Resort and Spa en Whitefield, NH.

Aunque ambas personas, una de Rhode Island y la otra de Massachusetts, se quedaron en el complejo, los funcionarios de salud dicen que se está llevando a cabo una investigación para identificar las posibles fuentes de exposición.

Por su parte, el complejo dijo en Facebook que "el estado confirmó que no pueden estar seguros de dónde estas personas contrajeron la infección", y agregó que están trabajando estrechamente con la División de Servicios de Salud Pública de New Hampshire y el Departamento de Servicios Ambientales de New Hampshire "para determinar si las dos personas se vieron afectadas como resultado de visitar la propiedad en el otoño de 2023".

Mountain View dijo que está "intensamente comprometido con el bienestar de todos aquellos que cruzan la puerta".

"Continuamos siguiendo nuestros protocolos estrictos y consistentes para garantizar la máxima salud y seguridad de nuestros huéspedes y empleados mientras esperamos los resultados de las pruebas realizadas recientemente para confirmar la fuente potencial", escribió el complejo en una respuesta de Facebook.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., la enfermedad del legionario es un tipo grave de neumonía causada por la bacteria Legionella.

La bacteria Legionella se propaga cuando alguien inhala pequeñas gotas de agua contaminada, que se encuentran comúnmente en jacuzzis, sistemas de aire acondicionado industriales e incluso en agua potable.

La mayoría de las infecciones son esporádicas; sin embargo, pueden ocurrir brotes y a menudo están asociados con la exposición al agua comunitaria contaminada que se encuentra en grandes instalaciones como hoteles, hospitales y edificios de apartamentos.

Las personas que se enferman después de haber estado expuestas a la bacteria Legionella pueden desarrollar dos enfermedades diferentes, la enfermedad del legionario y la fiebre de Pontiac.

Los CDC dicen que los síntomas de la enfermedad del legionario suelen aparecer entre dos y 14 días después de la exposición a la bacteria y pueden incluir:

Dolor de cabeza

Dolores musculares

Dificultad para respirar

Tos

Fiebre

La enfermedad del legionario también puede asociarse con otros síntomas como diarrea, náuseas y confusión. La enfermedad suele ser lo suficientemente grave como para requerir hospitalización y puede ser fatal, dicen los CDC.

Los funcionarios de salud de New Hampshire no han publicado más detalles sobre ninguno de los casos asociados con Mountain View, pero los CDC dicen que la mayoría de los casos ocurren en adultos mayores de 50 años. Otros factores de riesgo incluyen fumar, enfermedades respiratorias crónicas, diabetes y otras afecciones inmunocomprometidas como el cáncer.

La fiebre de Pontiac es una infección más leve que la enfermedad del legionario y los síntomas son principalmente fiebre y dolores musculares. La fiebre de Pontiac se diferencia de la de los legionarios porque alguien con fiebre de Pontiac no tiene neumonía.

Cualquier persona que desarrolle síntomas de neumonía debe consultar a un médico de inmediato y asegurarse de mencionar si pudo haber estado expuesto a la bacteria Legionella, haber usado un jacuzzi, haber viajado o haber permanecido en un hospital en las últimas dos semanas.

Las preguntas sobre la alerta de la agencia de salud de New Hampshire pueden dirigirse al 603-271-4496.