Vandalizan iglesia predominantemente negra en Everett

La policía de Everett, Massachusetts, está investigando el vandalismo en una iglesia con una congregación mayoritariamente negra como un posible crimen de odio, dijeron las autoridades.

Una gran cruz de madera que estaba fuera de la Iglesia Zion Bapist fue desarraigada y dejada en un patio adyacente, dijo al Boston Globe el obispo Robert G. Brown, pastor principal de la iglesia.

El gerente de la oficina de la iglesia notó que faltaba la cruz cuando llegó al trabajo el jueves por la mañana y llamó a la policía, dijo.

Brown dijo que tenía "un sentimiento de incredulidad de que alguien realmente hiciera eso".

El incidente dejó indignado al alcalde de Everett, Carlo DeMaria.

"Esto no fue un accidente, sino un crimen de odio contra los Ministerios Zion y su comunidad", tuiteó el alcalde. “Como alcalde, me repugna y me angustia que alguien destruya intencionalmente una organización religiosa en nuestra comunidad. No hay absolutamente ningún lugar para el odio en Everett ".

Everett y la policía estatal están investigando.

La policía en un tweet pidió a cualquier persona con información sobre el vandalismo que se comunique con los investigadores.