Vigilia por hispano asesinado a tiros en incidente con motociclistas

La familia de Jusepy Baez, víctima fatal de un tiroteo en Jamaica Plain el domingo pasado, organizaron una vigilia este viernes en el parque Malcom X en Roxbury.

Decenas de globos fueron soltados por personas de la comunidad, familiares y amigos quienes lloran la muerte de uno de sus integrantes a manos de la violencia armada en el vecindario de Jamaica Plain. Su pareja sentimental hace un llamado a las autoridades.

“La solicitud que agarren esas ratas fueron unas ratas es lo único que yo le pido a Dios porque ya nadie me lo va a devolver yo lo único que quiero que lo agarren me destruyeron me desbarataron mi familia por nada por nada porque no hay sentido yo me canso de buscar y yo estaba ahí no había motivo para que hicieran eso”, dijo Sandra Rosario, pareja de Jusepy Baez.

Recordemos que el domingo pasado luego de jugar softball con su equipo 'Los Compas' en el parque Clifford en Roxbury, Jusepy fue herido de bala cuando manejaba de regreso a casa durante un altercado que involucró a unas motocicletas, todo ocurrió frente a su familia.

“Yo y mis hijos todos estuvimos allí yo no entiendo cómo ellos no le dieron a mi hijo porque mi hijo brincó y vio a su papá en el suelo”, dijo Rosario.

La policía dice que el tiroteo ocurrió alrededor de las 10:15 p.m. en el área de Arborway y New Washington Street en Jamaica Plain.

A la vigilia asistieron sus familiares, amigos, deportistas y autoridades desde República Dominicana.

“El pueblo todo el pueblo de Baní está consternado con la muerte de este joven que era un joven demasiado querido allá en su pueblo en Baní el sombrero, las autoridades policiales de qué den lo más rápido posible posible con los asesinos de qué asesinaron a este gran joven en nuestro pueblo para que pueda ver una justicia como se debe que se le aplique la pena máxima”, dijo Luis Baez, Diputado de Baní, República Dominicana.

Durante el homenaje a Jusepy Baez, entregaron una placa a su familia y retiraron de circulación su camiseta de softball con su número 21. Su familia lo recuerda como un hombre y padre ejemplar.

“Su chispa que él tenía porque él era una persona que hablaba duro le gustaba mucho relajar con los demás pero era una persona que tenía un alma pura”, dijo Anyeri Almanzar, amiga de la familia.

Jusepy tenía 34 años y dejó a 4 niños huérfanos, su velorio se llevara a cabo este domingo en una funeraria de Dorchester de 3 a 7 de la noche.