Qué motiva a la población puertorriqueña en CT a votar

Estamos a un solo día de las elecciones generales y en una encuesta realizada por la Universidad de Estudios Puertorriqueños de Connecticut se dio a conocer qué motiva a esta población ir a las urnas, ya que según la encuesta un gran porcentaje muestra estar insatisfechos con la actual política del estado.

Un 79% de los votantes puertorriqueños y latinos en el estado de Connecticut están registrados para votar en las elecciones generales de este año, pero lo más revelador está en aquellos que no se registraron a participar.

"Tenemos un grupo bastante grande, que no se quiso inscribir, no han querido participar en las elecciones…Y porque entiende pues que no tiene ninguna relevancia para sus vidas…", dijo Charles Venator -- Director del Instituto de Estudios Puertorriqueños en UCONN.

Venator, profesor de ciencias políticas, lideró una encuesta de puertorriqueños y latinos votantes en el estado, junto con un colega analista de datos, y muestra una insatisfacción con los partidos existentes.

"Connecticut es un estado demócrata y la mayoría de las personas son demócratas pero el partido demócrata no está respondiendo a las necesidades del puertiroqueño y latino.", dijo Venator.

De esos electores elegibles, un 20% son registrados como Republicanos, un 40 por ciento como demócratas pero igualmente un 40 por ciento se han inscritos como Independientes, lo cual impacta las elecciones del martes ya que "no pueden participar en el proceso político", señaló Venator, ya que en Connecticut, la ley limita la participación en las primarias a los miembros de un partido político.

Un total de 498 puertorriqueños y latinos fueron encuestados.

Según la encuesta, entre los temas de interés, está la economía e inflación con 48%, el acceso a viviendas asequibles con un 31%. El tema de inmigración, clasificó más bajo con un 16% entre los encuestados mayoritariamente puertorriqueños.

"Entienden que Trump podría ser, el candidato trump podría ser, podría ofrecer mejores soluciones son inseguridad alimentaria e inmigracion... En ese sentido es deprimente porque tienes unos candidatos que están ofreciendo unas políticas antilatinas." dijo Venator.

La encuesta también señaló que las principales fuentes de información política para los votantes puertorriqueños y latinos en el estado son las estaciones de televisivas locales.