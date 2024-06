Empresa de Woburn fabricará el Banner 18 de la victoria de los Celtics

Ahora que los Boston Celtics ganaron el Banner 18, una empresa de Massachusetts pronto lo fabricará.

En New England Flag and Banner en Woburn, los trabajadores crearán lo que pronto colgará de las vigas del TD Garden.

"Vi el partido la otra noche", dijo el propietario Ned Flynn. "No podía conciliar el sueño, estaba muy emocionado. Fue increíble".

Durante años, la compañía de Flynn ha estado fabricando los carteles de campeonato que se ven colgados dentro del TD Garden.

Mientras los fanáticos que están adentro observan la acción en la cancha, Flynn mira hacia arriba.

"Miro hacia arriba todo el tiempo, y si veo una arruga cuando estoy con mi esposa, ella dice: 'Oh, esas pancartas están todas arrugadas', y me enojo mucho", dijo riendo. "Y yo dije: 'No, vamos, no digas eso'".

El trabajo en el cartel 18 aún no ha comenzado, pero el cartel de 10 por 15 pies es en realidad dos carteles cosidos y cada lado tarda unas 22 horas en fabricarse.

"Obviamente, no tenemos nada que ver con que los Boston Celtics ganen el campeonato, pero nos da una gran satisfacción poder ayudarlos a inmortalizar su victoria", dijo Flynn.

Se cose un centavo de la suerte en cada pancarta que fabrica la empresa.

"Es una tradición que comenzamos cuando compré la empresa", dijo Flynn. "No lo haría por ninguna otra razón que para darles suerte a nuestros equipos y a nuestros clientes en el futuro. Y pretendíamos hacerlo en silencio, pero ahora se ha convertido en una cosa".

El cartel se fabricará en los próximos meses y se dará a conocer en el TD Garden al inicio de la próxima temporada.