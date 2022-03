“Bichi Beach”, la polémica propuesta que crearía una playa nudista en el norte de México

CIUDAD DE MÉXICO - "Bichi Beach", una inesperada propuesta para crear en las costas de Sinaloa la mayor playa nudista del mundo, desató una enorme polémica que incluye el rechazo de las autoridades de ese estado.

Serapio Vargas, diputado por el oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), es el impulsor de la idea que recupera la palabra coloquial usada en esa región del país para decir desnudo -bichi- para el nombre de la playa que estaría ubicada en la Isla de Cortés.

"Este proyecto es una realidad, hará que se catapulte Altata, hará que se detone, un puerto hermoso con gastronomía, restaurantes, música. Nosotros tenemos la propiedad de este lugar, será una playa de nudismo opcional", explicó Vargas en redes sociales.

Según el proyecto, dijo que la playa nudista estaría en el municipio de Navolato, en una extensión de 2.1 kilómetros (1.3 millas) en la península de Lucernilla, en la bahía de Altata, y estaría conformada por tres secciones.

Una de las secciones estaría dedicada exclusivamente al nudismo con acceso a todas las personas que gusten hacerlo; otra para la comunidad LGBT+ y la restante será exclusiva de adultos mayores a 60 años.

Vargas argumenta que el proyecto busca promover el turismo europeo y de América del Norte, entre quienes hay admiradores de un centro de playa similar al de Zipolite, en Oaxaca.

EL PROYECTO SUMA RECHAZOS

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, afirmó en rueda de prensa que es importante que de una vez se sepa que él no está de acuerdo con el proyecto ni lo apoyará.

"No sé si sea muy conservador yo, pero no me gustaría, ya de una vez que lo escuche el diputado Serapio, que es mi opinión”, expresó.

De hecho, contó que cuando escuchó la noticia, pensó que era falsa; sin embargo, el diputado Vargas se comunicó con él para presentarle el proyecto que, en su opinión, no llega en un momento adecuado.

Mientras que legisladores de diversos partidos (Revolucionario Institucional, Sinaloense y Movimiento Ciudadano) consideraron que esa propuesta es "un distractor, una ocurrencia, una broma" de Morena ante los grandes problemas que vive Sinaloa.

Sergio Torres, de Movimiento Ciudadano, dijo que en vez de proponer "andar bichi en una playa", el diputado Vargas tendría que ocuparse de que haya medicinas, se den terapias en los hospitales; de que haya créditos para los comercios, terminen los feminicidios y apoyos a las escuelas que están abandonadas.