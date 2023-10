Fue un asesinato premeditado: nuevos detalles de hijo de actor español que confesó horrible crimen

Bangkok - La Fiscalía de Samui (sur de Tailandia) entregó este miércoles al tribunal el informe oficial en el que acusa al español Daniel Sancho de asesinato premeditado y ocultación del cuerpo del cirujano colombiano Edwin Arrieta, los mismos cargos considerados por la Policía en su investigación del caso.

El informe fue entregado al tribunal de Samui, según confirmaron a EFE fuentes de la Fiscalía, que tenía de plazo hasta el 29 de octubre para concluirlo.

El tribunal de Samui aseguró a EFE que la Fiscalía mantiene los mismos cargos contra Sancho de asesinato premeditado y ocultación del cuerpo establecidos previamente por la Policía.

Daniel Sancho, de 29 años e hijo del actor español Rodolfo Sancho, se encuentra en la prisión de la isla de Samui desde el 7 de agosto, cuando pasó a disposición judicial tras ser detenido dos días antes en la vecina isla de Phangan, donde se cometió el crimen, que el joven confesó ante la policía.

Él mismo confesó haber matado y descuartizado al cirujano colombiano de 44 años el pasado 2 de agosto en la isla tailandesa de Phangan, según autoridades.

En Tailandia, la pena máxima para el asesinato premeditado es el castigo capital, si bien fuentes consultadas por EFE afirman que el hecho de que Sancho haya confesado y colaborado con la investigación podría ayudar a rebajar la condena.

Al ser preguntado por el móvil del crimen, el policía dijo simplemente que, de acuerdo con la confesión de Sancho, el joven español quería dejar la relación que mantenía con Arrieta, quien no habría estado conforme.

En una entrevista con EFE, un día después de su detención el 5 de agosto, Sancho acusó a Arrieta de estar obsesionado con él y de amenazarle. "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula . Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, aseguró Sancho.

Sancho y Arrieta, que se conocieron el año pasado a través de Instagram, habían quedado en encontrarse en Koh Phangan el 2 de agosto, día en el que tuvo lugar el asesinato y descuartizamiento del cirujano, cuyos restos han sido encontrados en varias localizaciones de la isla de Phangan, incluido el mar.