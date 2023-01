¿La manicura de gel puede provocar cáncer de piel? esto es lo que dice un nuevo estudio

Brillantes, duraderas e ideales para disimular las imperfecciones de las uñas, las manicuras de gel se han convertido en parte habitual de la rutina de belleza de muchas personas.

Pero el esmalte de gel necesita luz ultravioleta para endurecerse, lo que aumenta la preocupación por el riesgo de cáncer de piel cuando las manos, las cutículas y las uñas se exponen regularmente a rayos UV que pueden ser más potentes que el sol.

Y un nuevo estudio, publicado en Nature Communications el 17 de enero de 2023, viene a sumarse a estas preocupaciones porque ha descubierto que la radiación emitida por los secadores de esmalte de uñas con luz ultravioleta puede dañar el ADN y provocar mutaciones en las células humanas.

LAS LÁMPARAS LED SIGUEN EMITIENDO RAYOS UV

Algunos salones utilizan lámparas UV para curar el esmalte; otros, lámparas LED. Las mujeres pueden pensar que los dispositivos LED omiten o minimizan la luz ultravioleta, pero eso es un gran error, dice el Dr. Chris Adigun, un dermatólogo en Chapel Hill, Carolina del Norte, que se especializa en trastornos de las uñas y que contribuyó asesoramiento de expertos sobre la seguridad de las manicuras de gel para la Academia Americana de Dermatología.

"Los geles son muy populares en todo el país. Han catapultado el sector de los salones de manicura a otra estratosfera de ingresos", explica Adigun a TODAY.com.

"Los geles, por definición, necesitan una exposición a los rayos UVA para polimerizarse. Así que si no hay rayos UVA, no hay manicura de gel".

Lo preocupante es lo siguiente: los rayos UVA son la gama de longitudes de onda más mutagénica del espectro UV, penetran en la piel más profundamente que los rayos UVB y desempeñan un papel en el desarrollo del cáncer de piel y el envejecimiento prematuro de la piel, como las arrugas y las manchas solares.

Para endurecer el esmalte de uñas de gel, las personas colocan la mano bajo una lámpara que emite rayos UVA durante 30 segundos o varios minutos, según el tipo de aparato.

Las lámparas LED tienen tiempos de endurecimiento mucho más cortos, pero eso se debe a que los rayos UVA que emiten son mucho más intensos que las lámparas UV normales o incluso que el sol, explica Adigun. Son tan potentes que Adigun no sabía cómo se compararían con la exposición a los rayos UV al aire libre.

Cuando TODAY.com presentó el perfil de una mujer de 21 años que se hacía manicuras de gel con regularidad y descubrió que tenía un melanoma ungueal, un dermatólogo calificó las lámparas de "camas de bronceado para las manos", aunque Adigun dijo que son un poco diferentes, ya que las camas de bronceado utilizan rayos UVB y UVA.

¿PUEDEN UNOS MINUTOS BAJO UNA LÁMPARA DE UÑAS AUMENTAR EL RIESGO DE CÁNCER DE PIEL?

"En teoría sí, porque sabemos que la exposición a los rayos UVA aumenta el riesgo de cáncer de piel, y hay que exponerse a los rayos UVA para curar una manicura de gel", señala Adigun, que añade que preocupa especialmente que la exposición a la manicura de gel se acumule con el tiempo. Algunas mujeres van cada dos semanas.

"Pero, ¿tenemos realmente probada esa relación? ¿Tenemos probada esa causa y efecto? No la tenemos".

El estudio de 2023 en Nature Communications ofrece nuevos motivos de preocupación. Investigadores de la Universidad de California en San Diego utilizaron tres líneas celulares diferentes (de humanos y ratones) y las expusieron a un secador de esmalte de uñas UV. Se observó muerte celular, daños y mutaciones del ADN tras la exposición aguda, definida como dos sesiones de 20 minutos en un solo día, y crónica, definida como 20 minutos al día durante tres días, al dispositivo, informaron los investigadores.

Maria Zhivagui, becaria postdoctoral y primera autora del estudio, dice que ya no se hace la manicura de gel después de ver los resultados.

"Empecé a utilizar la manicura de gel periódicamente durante varios años", explica en un comunicado. "En cuanto vi el efecto de la radiación emitida por el dispositivo de secado del esmalte de gel sobre la muerte celular y que, de hecho, muta las células incluso después de una sola sesión de 20 minutos, me sorprendí. Me pareció muy alarmante y decidí dejar de usarlo".

Es importante recordar que este estudio no aporta pruebas directas de un mayor riesgo de cáncer en humanos, escribieron los autores. Se trata de resultados experimentales con modelos de líneas celulares in vitro, que no emulan a la perfección lo que ocurre en las personas en la vida real, por lo que se necesitan estudios a largo plazo, señalan.

Aun así, estos resultados, junto con investigaciones anteriores, "sugieren claramente que la radiación emitida por los secadores de esmalte de uñas UV puede causar cáncer de mano y que los secadores de esmalte de uñas UV, al igual que las cámaras de bronceado, pueden aumentar el riesgo de cáncer de piel de aparición temprana", escriben los autores.

Otra preocupación es que no existe una norma sobre el tiempo que deben permanecer las manos bajo la lámpara. Los aparatos no están regulados y cada esmalte en gel tiene su propia lámpara y su propio tiempo de secado recomendado, explica Adigun.

Un salón puede o no seguir las recomendaciones o tener el tipo de lámpara adecuado. También hay incentivos para mantener las manos bajo la luz más tiempo.

"Es menos probable que una clienta de un salón de manicura se queje de una manicura de esmalte de gel bien curada, y potencialmente demasiado curada, que de una manicura poco curada", señala Adigun.

Se sigue investigando en este campo, pero como la manicura de gel es bastante reciente y el cáncer de piel puede tardar décadas en desarrollarse, es posible que el panorama completo no esté claro hasta dentro de un tiempo.

Según un estudio de 2013, la exposición prolongada a lámparas UV para uñas puede aumentar el riesgo de cáncer y el envejecimiento de la piel inducido por los rayos UV.

Un estudio de 2014 advertía de que una exposición más prolongada aumentaba el potencial de daño cutáneo, pero concluía que el riesgo de desarrollar cáncer era pequeño.

CÓMO PUEDES PROTEGERTE

Adigun recalcó que no es "antigel" y que se puede seguir haciendo la manicura de gel siempre que se proteja la piel.

Lo mejor es cubrirse las manos y los dedos con una prenda que tenga un factor de protección ultravioleta (UPF), ya sea un guante con las puntas cortadas, una camisa o un pañuelo, explicó. La editora de estilo de TODAY, Bobbie Thomas, hizo una demostración de unos guantes especialmente diseñados para este fin que se pueden comprar.

La Academia Americana de Dermatología también recomienda aplicar un protector solar de amplio espectro con un FPS de 30 o superior en las manos antes de hacerse la manicura de gel. Aun así, Adigun prefiere una cobertura física antes que un protector solar, porque no está claro hasta qué punto es eficaz para bloquear los intensos rayos UVA que emiten algunas de las lámparas.

Tenga en cuenta que hay muchos medicamentos que pueden aumentar su sensibilidad a la luz UV, como la doxiciclina, un antibiótico oral. Las personas que toman estos fármacos deben tener especial cuidado de proteger su piel durante una manicura de gel para evitar ampollas o quemaduras en las manos.

