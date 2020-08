Policía de Austin pierde un tercio de su presupuesto ante llamados por recortes a agencias de la ley

AUSTIN, Texas - En votación unánime, el Ayuntamiento de Austin decidió el jueves recortar alrededor de un tercio del presupuesto policial de $434 millones del próximo año en medio de llamados nacionales para "retirar fondos" a las agencias de aplicación de la ley a favor de gastar más dinero en servicios sociales.

Eso llegará a poco más de $150 millones que se redirigirán a los servicios sociales en el presupuesto fiscal de 2021, que comienza este 1 de octubre.

A partir de octubre, alrededor de $21 millones financiarán servicios sociales, recursos comunitarios, incluida la respuesta al coronavirus, programas de ayuda para la salud mental, prevención de la violencia, servicios para las víctimas y acceso a alimentos, vivienda y abortos. Otros $80 millones se redistribuirán a servicios municipales similares a lo largo del año, y $49 millones se gastarán en el Reimagine Safety Fund de la ciudad, que tiene como objetivo proporcionar formas alternativas de seguridad pública y apoyo comunitario además de la vigilancia.

El jefe de policía de Austin, Brian Manley, dijo durante una conferencia de prensa después de la votación que los recortes presupuestarios y los planes para volver a imaginar la vigilancia de la ciudad conducirían a cambios diferentes a todo lo que había visto en sus 30 años de trabajo en el departamento de policía.

Los recortes eliminarán alrededor de 150 puestos vacantes, lo que haría que los niveles de personal fueran los mismos que en 2015, dijo Manley. La prioridad sería mantener la unidad de patrulla, que responde a las llamadas al 9-1-1, con personal completo. Dijo que el departamento planea asignar a oficiales en consecuencia.

También se retrasarán tres clases de cadetes, dijo Manley, y el departamento está elaborando planes alternativos hasta que los cadetes puedan comenzar su entrenamiento. Estos incluirán trabajos temporales en el departamento de policía que les darán un salario hasta que puedan comenzar como cadetes.

“Esto no es bueno para nosotros como agencia, no es bueno para esos cadetes y sus familias, y no es bueno para la reputación del Departamento de Policía de Austin en los círculos de reclutamiento”, dijo Manley.

El concejal Gregorio Casar, uno de los principales proponentes de recortar el presupuesto de la policía, calificó la medida como “sin precedentes en Texas” y elogió la decisión después de la votación.

“Las voces extremas contra los derechos civiles intentarán hacernos retroceder y ya están trabajando (para) engañar a la gente sobre este voto”, dijo Casar en Twitter. "Pero hoy, debemos celebrar lo que el movimiento ha logrado por la seguridad, la justicia racial y la democracia".

La Asociación de Policía de Austin, que aboga por los uniformados, criticó la propuesta antes de la votación.

"Las propuestas presupuestarias del consejo continúan volviéndose más ridículas e inseguras para los habitantes de Austin", tuiteó el grupo. “Van a ignorar a la mayoría que no quiere que la policía pierda fondos”.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, criticó el recorte presupuestario como otra consecuencia de la “cultura de la cancelación” y pidió a los líderes de Austin que reconsideren la decisión.

"La acción del consejo de la ciudad para recortar los fondos ignora la seguridad de nuestra ciudad capital, sus ciudadanos y los muchos huéspedes que la frecuentan", dijo Paxton en un comunicado. “La ciudad de Austin ya lucha para combatir el crimen, la violencia y la falta de vivienda generalizados”.

La medida se produce después de semanas de protestas contra la injusticia racial y la brutalidad policial en Austin que comenzaron después de la muerte de George Floyd en mayo. Los manifestantes de Austin también llamaron la atención sobre la muerte de Mike Ramos, un hombre negro e hispano que fue baleado por un oficial de policía de Austin en abril y Garrett Foster, un manifestante que recibió un disparo por un civil durante una protesta de Black Lives Matter.

Desde junio, los miembros del Concejo Municipal de Austin han escuchado durante horas de testimonios de residentes de Austin sobre el uso de la fuerza policial contra manifestantes en Austin, incluido gas pimienta y municiones menos letales. Dos manifestantes en Austin fueron hospitalizados en junio después de que la policía les disparara con municiones menos letales durante las protestas por injusticia racial.

Manley prometió en junio que ya no permitiría a la policía usar municiones menos letales contra multitudes que protestaban bajo el discurso protegido de la Primera Enmienda. Los miembros del consejo de Austin votaron para prohibir el uso de estranguladores y limitar el presupuesto de la policía.

Los llamados para retirar fondos a los departamentos de policía de todo el país han aumentado en los últimos dos meses, luego de las protestas por las muertes de Floyd, Breonna Taylor y Ahmaud Arbery y el uso de la fuerza por parte de la policía durante las protestas por la injusticia racial y la brutalidad policial.

En Minneapolis, donde murió George Floyd, la mayoría de los miembros del Concejo Municipal dijeron en junio que apoyaban la disolución del departamento de policía. Pero el 5 de agosto, una comisión de Minneapolis dijo que necesitarían más tiempo para revisar la enmienda propuesta por el ayuntamiento para desmantelar el departamento de policía citando preocupaciones legales y falta de información. La decisión de la comisión puso fin a la posibilidad de que la enmienda esté en la boleta de noviembre.