Brittney Griner firma un contrato de la WNBA con las Mercury de Phoenix por un año, según reportes

Brittney Griner regresa al Phoenix Mercury.

Griner, que era agente libre, volvió a firmar con Mercury en un contrato de un año según una persona familiarizada con el trato. La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el sábado porque no se ha hecho ningún anuncio.

Griner, de 32 años, había dicho que regresaría a Phoenix en una publicación en las redes sociales en diciembre, después de regresar a casa de su terrible experiencia de 10 meses en Rusia que incluyó un tiempo en una cárcel rusa. Griner había sido arrestada en un aeropuerto en las afueras de Moscú por cargos de posesión de drogas hace un año y fue llevada a casa en un dramático intercambio de prisioneros de alto nivel en diciembre.

La pívot de 6 pies y 9 pulgadas jugó por última vez para las Mercury en 2021 y ayudó al equipo a llegar a las Finales de la WNBA. Promedió 20.5 puntos y 9.5 rebotes esa temporada.

El sitio web “Her Hoops Stats” fue el primero en informar sobre el fichaje de Griner.

Griner, quien fue reclutada como la número 1 en el draft de 2013 por las Mercury, fue incluida el sábado en la lista de Phoenix en el sitio web de la WNBA.

Desde que regresó a casa desde Rusia, Griner ha estado fuera del foco de atención del público, con la excepción de las apariciones en el Super Bowl, el Abierto de Phoenix y un evento del Día de MLK en Phoenix, donde vive.

Se saltó un campamento de entrenamiento de USA Basketball a principios de este mes, pero la organización dejó en claro que podía tomarse todo el tiempo que necesitara para decidir si quería volver a jugar para los EE. UU.

La WNBA ha dicho que abordará la obtención de alojamiento de viaje especial para Griner, como vuelos chárter, después de que ella firme.

“Somos muy conscientes de la situación única de BG”, dijo la comisionada de la WNBA, Cathy Engelbert, a la AP a principios de este mes. “Hemos estado planeando y lo hemos estado pensando con expertos en seguridad, del lado de BG, del lado nuestro. Encontraremos el momento adecuado para comentarlo cuando firme con un equipo”.

Más temprano el sábado, las Mercury firmaron a Diana Taurasi con un contrato de varios años. La máxima anotadora de todos los tiempos de la WNBA solo ha jugado con las Mercury desde que el equipo la redactó como número 1 en 2004.