La posición del número 1 es posiblemente la que juega el papel más importante en la cancha de baloncesto. Estos son los jugadores responsables de facilitar la ofensiva y controlar el ritmo. Los Celtic tienen cuatro jugadores que pueden asumir este papel.



Kyrie Irving

Kyrie Irving le dio a los Celtics una probada de su dominio para anotar y su manejo de pelota de clase mundial durante su temporada inaugural con Boston, una temporada que fue cortada por las lesiones. Ahora, recuperado por completo de la cirugía de rodilla y listo para volver a la cancha, el cinco veces All-Star podría producir una campaña aún más impresionante en esta segunda oportunidad.



Irving promedió 24.4 puntos por juego en la temporada pasada, mientras que disparó 49.1 por ciento desde el campo, 40.8 por ciento desde el rango de 3 puntos y repartió 5.1 asistencias por juego. Logró todo eso a pesar de tratar el dolor de rodilla persistente causado por el implante que se realizó durante una cirugía anterior en 2015.



A fines de marzo, Irving optó por pasar por el quirófano y retirar el implante, lo que marcó el final de su campaña fenomenal. La temporada baja fue un período de recuperación para el armador de 26 años, pero ahora ha recuperado su salud y está listo para regresar a la ofensiva de los Celtics una vez más.



El hecho de que Irving pudo producir números tan impresionantes y jugadas deslumbrantes la temporada pasada a pesar de enfrentar una molestia continua indica que su segunda temporada podría ser aún más espectacular, siempre y cuando mantenga su salud.



Marcus Smart

Complementando a la perfección la ofensiva explosiva de Irving está la defensa tenaz proporcionada por su respaldo, Marcus Smart.



Con un nuevo contrato en la mano, Smart continuará con su papel como el sexto hombre de Boston, siendo un factor de cohesión desde el banquillo, y capaz de proporcionar días de descanso para Irving si es necesario.



Smart también estuvo limitado la temporada pasada debido a una lesión, ya que se sometió a una cirugía de mano a mediados de marzo. Sin embargo, pudo volver a la acción a mitad de la primera ronda de los Playoffs para ayudar a Boston en una tremenda carrera de postemporada.



Smart asumió más de un jugador de rol durante su cuarta temporada con el equipo, con un promedio de 10.2 puntos, 3.5 rebotes y un récord de carrera de 4.8 asistencias por juego en 54 partidos de temporada regular. Como el jugador con más experiencia en Boston, también se ha convertido en uno de los principales líderes vocales del equipo, tanto en la cancha como en el vestuario.



Terry Rozier

Las lesiones de Irving y Smart en la temporada pasada abrieron la puerta a Terry Rozier. El entusiasta y joven armador aprovechó la oportunidad al estallar con autoridad en el centro de atención nacional.



Después de pasar las primeras dos temporadas y media de su carrera como jugador de rol, Rozier finalmente se abrió camino en la alineación titular durante el encuentro del 31 de enero contra los Knicks de Nueva York. Respondió a la llamada con el primer triple-doble de su carrera, marcando oficialmente el nacimiento de "Scary Terry".



Rozier estuvo a la altura de su nuevo nombre promediando 15.1 puntos, 5.3 rebotes y 4.3 asistencias por juego en los últimos 29 partidos de la temporada regular, y viendo 16 aperturas durante ese lapso. Su éxito aumentó durante la postemporada, ya que inició los 19 juegos de playoffs de Boston y produjo 16.5 PPG, 5.3 RPG y 5.7 APG.



El rol de Rozier probablemente se reducirá con el regreso de Irving, pero su continuo desarrollo y contribuciones a la postemporada pasada seguramente le permitirán ganar un tiempo de juego significativo en la próxima temporada. Él y Smart juntos deben hacer un gran juego de tándem en la segunda unidad, con su tenacidad colectiva y su audacia en ambos extremos de la cancha.



Brad Wanamaker

Brad Wanamaker puede ser un novato según los términos de la NBA, pero el jugador de 29 años tiene más experiencia profesional en su haber que la mitad de la plantilla de los Celtics.



Después de jugar cuatro años de bachillerato universitario en la Universidad de Pittsburgh, Wanamaker se dirigió a Italia en 2011 para comenzar su carrera profesional. En el transcurso de siete años, jugó en Francia, Alemania y Turquía, así como una corta temporada en 2012 con los Austin Toros de la NBA G League (antes la D-League).



Wanamaker recibió numerosos elogios mientras estuvo en el extranjero, incluyendo el título de Jugador Más Valioso de las Finales de la Bundesliga Alemana de Baloncesto de 2015, el Jugador Más Valioso de Alemania y el MVP de las Finales de Turquía. También fue dos veces All-Star de la Liga Turca, dos veces un BBL All-Star alemán y el jugador más valioso del BBL All-Star Game 2015. Además de eso, ganó dos campeonatos alemanes de BBL jugando junto al grande de los Celtics, Daniel Theis, un campeonato de la Liga turca y un campeonato de la D-League.



La temporada pasada en la Euroliga, Wanamaker promedió 11.3 puntos, 3.8 asistencias y 2.7 rebotes por partido. El rasgo más valioso que tiene para ofrecer es su versatilidad en ambos extremos de la cancha, lo que debería permitirle adaptarse al sistema de Stevens sin problemas, ya sea como armador o como ala.



Los Wings (aleros)

Los aleros suelen ser los mejores tiradores en el suelo y se les confía a menudo una pesada carga de puntuación. Defensivamente, lo normal es que se les asigne la tarea de suprimir a los anotadores de élite en los equipos contrarios. Los Celtics actualmente tienen cinco jugadores que pueden desempeñar este papel.



Gordon Hayward

Después de casi un año de rehabilitación por una lesión en el tobillo izquierdo que lo dejó fuera durante toda la temporada 2017-18, el camino hacia la recuperación de Gordon Hayward finalmente terminó. El alero de 28 años anunció unas semanas antes del campamento de entrenamiento que había recuperado la salud y que estará al 100 por ciento en la Noche de Apertura.



Entonces, ¿qué significa el regreso de Hayward para los Celtics? Bueno, míralo de esta manera: Boston ganó 55 partidos de temporada regular en 2017-18 y llegó a las Finales de la Conferencia Este sin él. Ese mismo equipo ahora agregará un All-Star probado a la rotación que está justo en medio de su mejor momento.



La última temporada completa de Hayward en 2016-17 incluyó promedios de 21.9 puntos, 5.4 rebotes y 3.5 puntos por juego, junto con disparos de 47.1 por ciento desde el campo y 39.8 por ciento desde el rango de 3 puntos.



Como señaló recientemente Al Horford a Celtics.com, “Él puede hacer muchas cosas en el piso. Es un tirador de 3 puntos realmente, muy élite, puede conducir la pelota, defiende muy bien y rebota. Él simplemente lo hace todo. Entonces, creo que realmente va a abrir mucho el juego y mejorar a la gente ".



En otras palabras, este equipo de los Celtics tiene el potencial de alcanzar mayores alturas esta temporada con un Hayward saludable en el piso.



Jaylen Brown

Jaylen Brown dio pasos agigantados desde su temporada de novato hasta su campaña de segundo año. El alero de 6 pies y 7 pulgadas vio sus promedios subir a más del doble en los puntaje, asistencia, robo y bloqueos , pasando de ser un jugador de rol de segunda unidad a un abridor de dos vías de alto perfil.



El 14.5 PPG de Brown ocupó el segundo lugar en el equipo detrás de Kyrie Irving y su récord del 39.5 por ciento desde el rango de 3 puntos fue una gran mejora con respecto a su marca de novato del 34.1 por ciento. También estuvo a la altura de la ocasión durante la postemporada, soltando 18.0 PPG para ayudar a los Celtics a llegar a las Finales de la Conferencia Este.



El jugador de 21 años se ha hecho famoso por su excepcional capacidad atlética y su alto vuelo, pero lo que a menudo se pasa por alto es su profundo impacto en el ala defensiva. Durante la temporada pasada, el equipo contó con Brown regularmente para vigilar al mejor jugador de la oposición, y sus 3.8 victorias en la defensiva, buenas para darle el séptimo lugar en la liga, mostraron cuán fuerte es su influencia en ese aspecto.



Lo que da miedo es que Brown parece estar empezando apenas a aprovechar su potencial. Es un trabajador diligente que pasa horas perfeccionando su juego y atacando sus debilidades, por lo que en su tercer año en la liga estará preparado para ser incluso mejor

que en los dos anteriores, siempre y cuando mantenga su sólida ética de trabajo.



Jayson Tatum

Los fanáticos de los Celtics tenían grandes esperanzas de que Jayson Tatum entrara en su temporada de novato pero, la verdad, nadie esperaba que sería tan bueno, tan rápido.



Con solo 19 años de edad, Tatum se encontró en la alineación titular desde el principio de la temporada pasada, y fue un gran apoyo para llenar el vacío que dejó Hayward, desde la noche de apertura hasta el final de la postemporada.



Su 13.9 PPG, 5.0 RPG y un 43.4 por ciento de encestes desde atrás del arco lo ayudó a ganarse un lugar en el All-Rookie First Team, y para cuando los Playoffs empezaron jugaba como si perteneciera al equipo de All-Star. El alero de 6 pies y 9 pulgadas lideró a los Celtics en anotaciones durante la postemporada, con un promedio de 18.5 PPG, y quedó un punto por debajo del récord de anotaciones de Kareem Abdul-Jabaar para novatos en playoffs, con 352 puntos en total.



Después de experimentar un desarrollo constante durante su primera temporada, Tatum llegó al verano con hambre de más. Pasó gran parte de esta temporada pasada en el gimnasio, e incluso llegó a entrenar y aprender de algunos de los ídolos de su infancia, como Kobe Bryant y Penny Hardaway.



Si la curva de crecimiento constante de Tatum continúa aumentando durante su segunda temporada, podría encontrarse al borde del superestrellato antes de que nos demos cuenta.



Marcus Morris

Aunque su primera campaña en el campo se vio obstaculizada por un dolor persistente en una rodilla, Marcus Morris demostró ser un activo clave para los Celtics en su lucha por llegar a las Finales de la Conferencia Este de 2018.



El veterano de séptimo año vio acción en 54 juegos de temporada regular, dividiendo su tiempo entre la primera y la segunda unidad, con un promedio de 13.6 PPG, 5.4 RPG y disparando 36.8 por ciento desde el rango de 3 puntos. También apareció en las 19 contiendas de postemporada y acumuló 12.4 PPG y 5.4 RPG, mientras conectaba el 41.7 por ciento de sus tiros de larga distancia.



Morris aporta versatilidad y valentía a la zona de ataque de Boston, ya que posee la fuerza para resistir a poderosos defensores, así como la agilidad y rapidez para mantenerse a la par con los pequeños delanteros y guardias.



Ofensivamente, el swingman de 6-pies-9 es muy efectivo en situaciones de aislamiento y vive la oportunidad de tomar, y hacer, tiros en el momento decisivo.



Por encima de todo, Morris aporta un factor de dureza al equipo del cual la ciudad obrera de Boston se ha enamorado. Siempre defenderá a sus colegas en tiempos de inquietud y es tan leal como el mejor compañero de equipo en la NBA.



No está claro en este momento cuánto afectará el regreso de Hayward al papel de Morris para la temporada 2018-19, pero no hay duda de que los Celtics se apoyarán en su liderazgo veterano y su audacia durante toda la campaña.



Semi Ojeleye

Las tres primeras cosas que probablemente vengan a la mente al mencionar el nombre de Semi Ojeleye son: músculos, músculos y más músculos. Sin embargo, el ala de 6 pies 7 pulgadas y 235 libras, demostró ser más que un espécimen físico impresionante durante su temporada de novato con los Celtics.



Desde el día 1, el Entrenador Stevens se mostró entusiasmado con la habilidad defensiva de Ojeleye, lista para la NBA, y ese conjunto de habilidades es lo que permitió que el seleccionado de segunda ronda realizara 90 apariciones en la temporada regular y en los playoffs.



Al Horford asegura que fue la defensa de Ojeleye la que llevó a los Celtics a superar a los Milwaukee Bucks en la primera ronda de los Playoffs, ya que la inserción del jugador de 23 años en la alineación titular durante los Juegos 5, 6 y 7 ayudó a ralentizar a la superestrella de los Bucks, Giannis Antetokounmpo, para levantar a Boston en la segunda ronda.



Mientras Ojeleye ya está mostrando el potencial de convertirse en un defensor de élite, también está empezando a mostrar signos de convertirse en una amenaza en el otro extremo del piso. Su confianza en los tiros comenzó a aumentar hacia el final de la temporada regular 2017-18, ya que encestó el 50 por ciento de sus triples en los últimos 10 partidos de los Celtics. Además de eso, su fuerza bruta le da el potencial de ser un poderoso "rim driver" en el futuro.



Así que sí, Ojeleye puede tener los músculos suficientes para sostener todo el autobús del equipo en su espalda, pero tiene mucho más que ofrecer cuando entre en su segunda temporada y más allá.



Los Grandes

Como su título lo indica, son los jugadores más grandes en la cancha. Son responsables de golpear cuerpos en el poste, proteger el aro y usar sus altos puntos de vista para comunicarse con la defensa. Los Celtics tienen cinco jugadores que comparten este rol.



Al Horford

Tener el tipo correcto de líder puede hacer mucho para que un equipo se abra camino en los Playoffs de la NBA. Tal fue el caso de la temporada pasada para los Celtics, quienes confiaron en gran medida en el gran veterano Al Horford para dirigir a su joven e inexperto barco hacia el éxito.

Con los All-Stars Gordon Hayward y Kyrie Irving marginados para la postemporada, Horford era el tipo al que todos los jóvenes jugadores de Boston buscaban orientación. El entrenador Stevens lo llamó "la roca" del equipo, que llegó hasta el juego 7 de las Finales de la Conferencia Este.



El rol de Horford con los Celtics no es acumular grandes números: promedió 12.9 puntos, 7.4 rebotes y 4.7 asistencias por juego la temporada pasada, aunque logró un récord de carrera del 42.9 por ciento desde larga distancia, pero su comunicación, visión de corte y gestión del juego en ambos extremos del piso fue lo que mantuvo a los Celtics unidos durante los momentos difíciles. Los entrenadores de la liga reconocieron la experiencia de Horford en esas áreas y votaron por el para el Juego de Estrellas 2018 como reserva.



El liderazgo en el lado defensivo del jugador de 32 años es lo que debería ser apreciado por los fanáticos de los Celtics. Su versatilidad y capacidad para defender ayudaron a guiar a Boston a la mejor calificación defensiva de la liga y le valieron un puesto en el Segundo Equipo Defensivo.



Se espera que Hayward e Irving regresen para la temporada 2018-19, pero el papel de Horford como líder no debe disminuir de ninguna manera. Será la roca de la zona de ataque, así como la presencia fresca, tranquila y concentrada que mantiene a todos sus compañeros de equipo en la misma sintonía durante la próxima campaña



Aron Baynes

Horford fue el único Celtic que recibió un reconocimiento por su desempeño como defensa la temporada pasada, pero su nuevo compañero titular en la zona de ataque tuvo un impacto similar en ese extremo de la cancha.



Aron Baynes fue el muro de ladrillos de la defensa líder de la liga de Boston, enfrentándose sin miedo a cualquier oponente y disputando todos los tiros intentados en su área. El centro australiano de 6'10 pies a menudo voló por debajo del radar, pero su conciencia vertical de élite, su rapidez lateral y su voluntad para hacer el trabajo sucio le dieron la mejor calificación defensiva individual en la liga entre los jugadores que participaron al menos en la mitad del temporada.



Durante su primera temporada en el campo, Baynes promedió 6.0 puntos y 5.4 rebotes por juego mientras jugaba 18.3 minutos por encuentro. También fue el jugador más duradero de Boston, al ver acción con el equipo en 81 juegos.



Baynes quedó como agente libre este verano sabiendo que su papel probablemente se reduciría si se quedara con los Celtics debido a los retornos anticipados de Hayward e Irving. Sin embargo, el gran veterano había desarrollado un gran sentido del orgullo celta durante el año pasado y no podía verse a sí mismo firmando en ningún otro lugar.



Baynes le dijo a Celtics.com la semana pasada que al final quería estar con un equipo que pudiera competir por un título. Y en Boston, el incondicional defensivo debería poder ayudar a los Celtics a hacer precisamente eso.



Daniel Theis

Los Celtics hicieron una gran cantidad de movimientos espectaculares durante el verano de 2017, pero uno que casi pasó desapercibido fue la firma de Daniel Theis.



Theis hizo una transición perfecta de aros internacionales a la NBA, entrando a la rotación de Boston con facilidad. Para el cuarto juego de la temporada, el novato de 6 pies 9 pulgadas ya estaba ganando minutos significativos y Stevens alabó su energía casi todas las noches.



El nativo alemán terminaría con un promedio de 5.3 puntos y 4.3 rebotes por juego, mientras disparaba un 54.1 por ciento del equipo desde el campo. Muchos de sus puntos llegaron por medio de mates, y a menudo se encontraron en el extremo receptor de un pase alley-oop.



A mediados de marzo, la campaña de Theis tuvo un final abrupto y desgarrador, ya que se arrancó el menisco izquierdo durante el último minuto de un juego contra los Pacers de Indiana. La lesión requirió una cirugía que terminó la temporada, pero regresó a su fuerza completa justo a tiempo para la temporada 2018-19.



Guerschon Yabusele

Es difícil no amar a Guerschon Yabusele. El "oso bailarín" francés ha traído una actitud contagiosa y vibrante a Boston, y su potencial en la cancha es igual de brillante.



Yabusele vio acción limitada la temporada pasada, apareciendo en solo 33 juegos, pero trajo energía fenomenal a Boston en cada ocasión en que pisó la cancha.



Con 6 pies-8 pulgadas y 260 libras, el delantero cuenta con una figura imponente, pero también es sorprendentemente ágil para su tamaño. Corre bien en la cancha, tiene una gran fuerza e incluso un sólido disparo de 3 puntos, que a menudo es seguido por una celebración festiva.



Con solo 22 años de edad, el gran hombre internacional aún tiene mucho espacio para crecer, pero hasta el momento se ha mostrado muy prometedor durante su corta permanencia con los Celtics.



Robert Williams

Los Celtics han necesitado un bloqueador confiable durante años, y eso es exactamente lo que obtuvieron del Draft de la NBA de 2018. Boston usó su única selección de draft para escoger a Robert Williams, de 20 años, un especialista atlético y defensivo que usa su imponente envergadura de 7 pies 6 pulgadas para causar estragos alrededor del aro.



Williams pasó dos temporadas en Texas A&M, donde obtuvo honores consecutivos como Jugador Defensivo del Año de la SEC y promedió 11.1 puntos, 8.7 rebotes y 2.5 bloqueos por juego.



El hombre grande de 6 pies 9 pulgadas de Shreveport, Luisiana, ha estado lidiando con un caso de tendonitis de rodilla desde la Liga de Verano, pero espera estar listo para el comienzo de la temporada.