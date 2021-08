Es hora de que los Red Sox literalmente peleen

Pensamientos aleatorios de los Medias Rojas mientras se preguntaba si esto es realmente para una temporada que alguna vez fue prometedora.

¿Es hora de pelear? Los Medias Rojas de 2004 cobraron vida de manera memorable después de que Jason Varitek introdujera su guante de receptor en la cara de Alex Rodríguez, desatando así un mes de ira y frustración reprimidas.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Los Medias Rojas de 2021 se encuentran jugando béisbol sin vida, aparentemente atrapados dentro de sus propias cabezas mientras las paredes se derrumban. Quizás una pelea sea para sacarlos del estancamiento. La única regla es que no puede ser precipitado por un recién llegado como el relevista Hansel Robles, quien recientemente desafió a los Azulejos, pero apenas tuvo compañeros de equipo que se unieron a su defensa.

Para leer la columna de John Tomase en inglés, haga click aquí

Tiene que ser alguien que haya invertido en el éxito del club desde el principio. Nick Pivetta es un nominado decente, porque lanza duro, lanza con peligro, probablemente aceptaría su misión con entusiasmo.

Normalmente no soy de los que abogan por la violencia, pero los Medias Rojas necesitan despertar el ruido.

A puñetazos fallidos, una revisión del enfoque ofensivo parece estar en orden. Los Medias Rojas se han estado moviendo en algunos lanzamientos terribles durante las últimas semanas, con J.D. Martínez y Hunter Renfroe presentando a sus nominados personales para el peor swing del año en la final de la serie del miércoles contra los Yankees.

Red Sox son perseguidos por las decisiones tomadas en la fecha límite de cambios

Los Medias Rojas se han salido de los recientes turnos con potencial, con Kiké Hernández convirtiendo un conteo de 3-0 en un ponche en el primer partido de la doble cartelera del martes, y Rafael Devers atacando los primeros dos lanzamientos de un errático Aroldis Chapman al final.

El dirigente Alex Cora los llama "turnos al bate vacíos" y los Medias Rojas han producido demasiados de ellos. La trayectoria de toda su temporada podría cambiar si simplemente adoptaran el arte de caminar a las bases.

Hablando de ofensiva, las luchas del equipo parecen particularmente desconcertantes considerando el momento, coincidiendo aproximadamente con la decisión de MLB a fines de junio de comenzar a hacer cumplir la regla que prohíbe las sustancias que mejoran el agarre.

Los Medias Rojas ocuparon el tercer lugar en el béisbol en carreras en la primera mitad, pero están apenas en el puesto 14 en la segunda. El promedio de bateo de su equipo solo subió un punto, frente a una ganancia promedio de nueve puntos en toda la liga.

Si los lanzadores han empeorado, ¿por qué no han mejorado los Medias Rojas?

Mi hija tiene 11 años y no es ni remotamente fanática del béisbol. No está familiarizada con las tribulaciones de los Medias Rojas, en parte porque tiene sus propios problemas, a saber, un tobillo roto. Sin embargo, eso no le impidió quedarse con muletas frente al televisor durante la barrida de doble cartelera del martes para preguntar quién estaba parado en la cima del dugout de los Medias Rojas.

"Alex Cora", le dije. "Él es el dirigente".

"Parece deprimido", respondió ella.

Cuando incluso los niños desinteresados ​​pueden verlo.

Si bien algunos de nosotros hemos argumentado que los Medias Rojas no compraron a Anthony Rizzo en la fecha límite de cambios, el contraargumento dice que cinco años de Bobby Dalbec son más valiosos que dos meses de Rizzo.

Sin embargo, esa es una elección falsa. Los Medias Rojas podrían haber enviado a la banca o movido a las menores a Dalbec durante los dos meses que Rizzo estuvo en la ciudad y esperaban que el primero regresara en 2022 más como el bateador que vimos el año pasado.

El argumento de los cinco años es bastante irrelevante de todos modos, ya que Dalbec simplemente está manteniendo el trabajo caliente para el prospecto principal Triston Casas y pronto será prescindible de todos modos.

Casas encabeza un grupo de prospectos que acaba de ser nombrado No. 9 en general por la biblia de la industria Baseball America, una clasificación que se siente alta, francamente. Los evaluadores rivales todavía no ven una tonelada de talento de primer nivel en el sistema más allá de Casas y la selección número uno del draft, Marcelo Mayer, quien probablemente impulsó a los Medias Rojas al top 10 por sí mismo.

Las lesiones sufridas por varios de los mejores prospectos lanzadores y la regresión de bates como Jeter Downs y Gilberto Jiménez dejan a los Medias Rojas más en el medio del grupo, al menos desde aquí.

Los Medias Rojas acumularon sus prospectos en la fecha límite de cambios, y eso es defendible si estás tratando de construir un ganador sostenido. Más difícil de digerir es la idea de que la propiedad de los Medias Rojas pone fin a cualquier gasto que lleve al club más allá del umbral del impuesto de lujo, una creencia que recibió un impulso el jueves de un informe en The Athletic de que los dueños del béisbol quieren intercambiar $100 millones de piso salarial para un umbral de impuestos de lujo de $180 millones.

Esta propuesta tiene cero posibilidades de ser aprobada por los jugadores, pero muestra lo que piensan los propietarios. Reconocen que el impuesto al lujo se ha convertido en un tope salarial de facto, y cuanto más bajo puedan empujar ese número, mejor.

Un cínico podría argumentar que si este es el enfoque de MLB, entonces no debería sorprendernos que John Henry no quisiera abrir los hilos de la cartera el 30 de julio, lo que nos da otra razón para sentirnos miserables por ese día.

Sabremos si los Medias Rojas tienen alguna posibilidad de llegar a los playoffs a principios de septiembre. Están a punto de embarcarse en la parte restante más fácil de su calendario, una racha concentrada de juegos contra los Rangers, los Mellizos y los Indios. Si hacen ruido aquí, efectivamente mantendrán el servicio, pero al menos entonces entrarán en septiembre con una oportunidad.

Lucha contra estos equipos, sin embargo, y llegaré a la misma conclusión que muchos de mis compañeros han estado pregonando durante semanas: no son tan buenos y este no es su año.