Regresan los fanáticos a Gillette Stadium para ver a los Patriots el jueves

Los Patriots están de regreso, al igual que los fanáticos.

Es el primer partido de pretemporada el jueves contra Washington, el primer juego frente a una multitud local en el Gillette Stadium desde el 4 de enero de 2020: el último juego de Tom Brady con el equipo, una derrota por 20-13 ante los Tennessee Titans en los playoffs.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Si eres un fanático que viene a cualquier juego esta temporada, hay varios cambios que debes tener en cuenta.

Los boletos ahora son completamente móviles y ahora todo es sin efectivo y sin contacto dentro del estadio.

No es necesario que esté vacunado para asistir a un juego, pero si no lo está, se le pide que use una mascarilla. Si ha tenido COVID-19 en las últimas dos semanas o ha estado en contacto con alguien que tenía el virus, se le pide que se quede en casa.

El jueves inician los eventos a las 7:30 p.m. Es el único partido de la pretemporada en casa de Nueva Inglaterra; los Patriots abren la temporada regular en casa contra los Miami Dolphins el domingo 12 de septiembre.