Telemundo presentará en vivo la nueva cobertura del Preakness Stakes 2023

Telemundo te trae otra sorpresiva noticia.

Y es que la cadena transmitirá en el mundo de los deportes la 148ª edición del Preakness Stakes 2023 que tomará lugar en el Pimlico Race Course en Baltimore, Maryland, a través de Universo.

Los aficionados ahora podrán disfrutar de esta transmisión este sábado 20 de mayo a la 1:00 p.m. ET. por TelemundoDeportes.com o accediendo a la aplicación de Telemundo.

La cadena anteriormente había presentado los dos minutos más excitantes del Derby de Kentucky, la popular carrera de caballos llevada a cabo anualmente en el estado.

Es por esto que ahora Telemundo tomará nuevamente el batón para brindarles una nueva cobertura repleta de adrenalina.

PROFESIONALES AL FRENTE DE LA COBERTURA

La cobertura contará con la narración de carreras de los periodistas deportivos Copán Álvarez y José Francisco Rivera.

Además, tendremos la participación de la reportera especializada en carreras hípicas, Claudia Pagán, quien estará en vivo desde el Pimlico Race Course.

Sin embargo, eso no es todo.

También podrás ver la cobertura de "The Run for the Black-Eyed Susans" que comienza el sábado 20 de mayo a la 1:00 p.m. ET por Universo.

LA NUEVA EDICIÓN DEL PREAKNESS STAKES 2023

Esta edición pertenece a la segunda etapa de la Triple Corona, siendo este el título más prestigioso de las carreras de caballos estadounidenses.

Es decir, las carreras estadounidenses cuentan con los siguientes eventos deportivos: el Derby de Kentucky, el Preakness Stakes y el Belmont Stakes.

Como vencedor del 149º Derby de Kentucky fue coronado este año, Mage, un potro castaño de tres años. El resultado dio paso a la primera victoria en el Derby de Kentucky para el entrenador venezolano afincado en Florida Gustavo Delgado y el jinete venezolano Javier Castellano.

Asimismo, el ganador del Derby y de dos Triple Coronas venezolanas, acaba de ser confirmado para participar en "The Run for the Black-Eyed Susans".

¿Se convertirá Mage en el primer ganador del Derby en acudir al Preakness?

De ser así, esto le daría oportunidad de ganar la Triple Corona, un reto que lo había logrado Justify en 2018.

El caballo Rich Strike, que nunca antes había ganado una carrera, ganó el Derby de Kentucky 2022.