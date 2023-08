La estela de destrucción de Idalia en Florida: vías inundadas, cortes de energía y destrozos

MIAMI, Florida - Una estela de destrucción es lo que muestran las imágenes del paso de Idalia por el noroeste de Florida, un estado en el que el huracán, ahora degradado a tormenta, ha provocado inundaciones históricas, cierre de carreteras, viviendas despedazadas y donde este jueves todavía amanecían más de 150,00 personas sin electricidad, a pesar de los esfuerzos por restituirla rápidamente.

Idalia, que tocó tierra este miércoles en Florida con vientos de 125 millas por hora es el huracán más poderoso que en los últimos 125 años ha impactado en la región de Florida conocida como "Big Bend", luego de que un ciclón sin nombre tocara tierra allí en 1896 con esa misma potencia.

En Cedar Key, al norte de la Bahía de Tampa, la marejada ciclónica elevó el mar hasta 8 pies por encima de su nivel normal en la mañana de este miércoles, según las primeras informaciones, un registro superior al récord en esta parte que produjo el huracán Hermine en 2016.

Por el momento son dos las víctimas mortales que de forma indirecta ha dejado este poderoso ciclón, dos personas que perecieron en accidentes de tránsito mientras conducían en medio de "extremas" condiciones climáticas, según informó la Patrulla de Carreteras (FHP), aunque el gobernador del estado, Ron DeSantis, dijo que "no hay muertes confirmadas".

Según el gobernador, en Florida se contabilizaban ayer más de 250,000 hogares sin energía eléctrica, aunque este jueves la página que hace seguimiento a los apagones en EEUU, "Poweroutage", reportaba unos 150,000 consumidores afectados.

Las inundaciones han obligado a que en la localidad de St. Petersburg las autoridades rescataran a unas 75 personas en bote, como revela una publicación en X (antes Twitter) de su cuerpo de bomberos.

El alcalde de esta ciudad, Ken Welch, informó que en algunas partes han visto una marejada de hasta 4 pies (1,2 metros), mientras que medios publican imágenes de personas desplazándose en canoas y kayak por intersecciones de calles completamente inundadas.

Impresionantes imágenes del impacto del huracán Idalia en la zona de Perry, en Florida. La fuerza de los vientos derrumbó la pesada estructura de una estación de gasolina.



OPERACIONES DE RESCATE

En el condado Hernando, otro de los fuertemente golpeados, una familia de cuatro miembros a la que no le dio tiempo de evacuar tuvo que ser transportada en un hidrodeslizador, el popular transporte fluvial usado por los turistas en los humedales de Florida.

Entrevistada por el canal local TampaBay 10, la madre de la familia residente en Pine Island relató que fue rescatada por los equipos de la oficina del alguacil local porque su automóvil no respondía al arrancarlo, y cuando finalmente lo hizo "ya era media hora tarde".

"Hubiéramos preferido que hubieran evacuado la noche anterior. Realmente es por la gracia de Dios que el nivel del agua se mantuvo a raya durante la noche", dijo el alguacil local, Al Nienhuis.

En la localidad de Steinhatchee, en el condado Taylor, uno de los más castigados del Big Bend, la marejada ciclónica y la lluvia anegó zonas enteras.

Cedar Key permanece completamente sin electricidad a solo horas del paso de la tormenta Idalia que dejó una estela de destrucción e inundaciones en el lugar.

Uno de los vecinos de esta localidad, Daniel Dickert, señaló al diario Tampa Bay Times que nunca había visto una inundación con el nivel del agua tan alto como la causada por Idalia.

La camioneta de Dickert quedó sumergida hasta casi tres pies (casi un metro) y los muelles de la zona estaban destrozados, con veleros arrojados hacia el interior de la tierra por la acción del viento huracanado y la marejada.

No obstante, su vivienda no resultó seriamente dañada. "No estuvo tan mal como pensaba", dijo.

La acción de los vientos huracanados también alcanzó la ciudad de Tallahassee, la capital de Florida, donde un roble centenario se partió en dos y cayó sobre la mansión del gobernador.

Pese a haber perdido intensidad tras tocar tierra, Idalia es esta tarde una tormenta tropical no exenta de peligro a su paso por el sureste de EEUU, generando marejadas ciclónicas potencialmente mortales, vientos dañinos, tornados y lluvias torrenciales.

En la ciudad de Perry, también en el condado floridano de Taylor y según las autoridades estatales el lugar más golpeado por el huracán, un reportero de AccuWeather mostró hoy los estragos causados por Idalia en un edificio de apartamentos que sufrió graves daños en su estructura, con trozos completos de las paredes y techo arrancados por los poderosos vientos huracanados.

REAPERTURA DE AEROPUERTOS

Los tres principales aeropuertos de Florida ubicados en la trayectoria de Idalia, y que estuvieron cerrados desde el martes (Tampa, Sarasota Bradenton y St. Pete-Clearwater ) han vuelto a operar paulatinamente.

El presidente Joe Biden, telefoneó al gobernador de Florida, así como a los de Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte, Brian Kemp, Henry McMaster y Roy Cooper, respectivamente, para reiterar el apoyo de la administración federal en las tareas de recuperación.

De acuerdo a los reportes, se esperaba que la administradora de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), Deanne Criswell, viajará el miércoles en la noche Florida para comprobar de primera mano la gravedad de los daños.

Pronóstico de marejada ciclónica para Idalia

Los niveles de agua a lo largo de la costa inmediata podrían alcanzar las siguientes alturas sobre el nivel del suelo dentro de las áreas indicadas. Los niveles elevados de agua probablemente irán acompañados de olas grandes y destructivas.

ASÍ VA LA TEMPORADA CICLÓNICA EN EL ATLÁNTICO

La actual temporada de huracanes en el Atlántico comenzó el 1 de junio y termina el 30 de noviembre.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) pronostica que haya entre 14 y 21 tormentas con nombres, de las cuales entre 6 y 11 se convertirían en huracanes. De estos, entre 2 y 5 serían de gran intensidad (de categoría 3 a 5).

Al momento se han formado ocho tormentas tropicales durante la actual temporada de huracanes en el Atlántico: Arlene, Bret, Cindy, Don, Emily, Franklin, Gert, Harold, Idalia, Franklin y José.

De ellas, solo Don, Franklin y ahora Idalia llegaron hasta fortalecerse a un huracán.