“Ha sido bien difícil”: Celine Dion revela que padece de extraña condición

La reconocida cantante canadiense, Celine Dion, publicó en la mañana de este jueves un vídeo en la red social Instagram, en la que anunció que fue diagnosticada con el Síndrome de la Persona Rígida (SPS, por sus siglas en inglés), una extraña enfermedad que se caracteriza por episodios de rigidez y espasmos musculares.

Esta condición provoca que el cuerpo se bloquee en posiciones rígidas.

“He estado enfrentando problemas con mi salud por un largo tiempo y ha sido bien difícil para mí enfrentar estos retos y de hablar de todo por lo que he pasado. Recientemente me diagnosticaron con una muy extraña enfermedad neurológica llamada el Síndrome de la Persona Rígida, que afecta algo así como a uno en un millón de personas. Mientras vamos aprendiendo sobre esta extraña condición, ahora sabemos que esto es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo", relató la estrella en el vídeo.

“Estoy trabajando fuerte con mi terapista todos los días, para recuperar mi fuerza, y mi habilidad de presentarme otra vez, pero tengo que admitir que ha sido difícil. Lo único que sé es cantar, es lo que he hecho toda mi vida, y eso lo más que amo hacer", añadió conmovida.

Dion anunció que debido a su situación de salud, se ve obligada a cancelar su gira que estaba pautada a comenzar el próximo febrero de 2023.

“Siempre he dado el 100% cuando hago mis shows, pero mi condición no me permite darles eso ahora mismo", sostuvo.

Según la National Center for Advancing Translational Sciences, "científicos aún no saben cuál es la causa el síndrome de la persona rígida, pero la investigación indica que es el resultado de una respuesta autoinmune anormal en el cerebro y la médula espinal."