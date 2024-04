CNBC: estilista viaja más de 500 millas para poder trabajar

NUEVA YORK - Algunas mañanas, Kaitlin Jorgenson viaja 544 millas para llegar a un trabajo en el que estará durante 72 horas. Ella dice que es la rutina en la que más feliz se ha sentido.

Su alarma suena a las 5:30 a. m., lo que le recuerda a la mujer de 30 años que tiene menos de una hora para comenzar a conducir hasta el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas; de lo contrario, perderá su vuelo a la oficina.

Durante los últimos 12 meses, Jorgenson ha viajado en avión cada dos semanas a su trabajo en Scott J. Aveda Hair Salon en el vecindario Upper West Side de la Ciudad de Nueva York desde su casa en Charlotte, Carolina del Norte.

Jorgenson vivió en el mismo apartamento de Brooklyn durante 10 años antes de decidir mudarse al sur.

Su entonces novio de larga distancia, propietario de un condominio de dos habitaciones en Charlotte, la invitó a mudarse con él, una oferta que no aceptó hasta la primavera pasada, cuando el propietario le aumentó el alquiler a $700.

“Si me hubieran preguntado cuánto tiempo planeaba quedarme en Nueva York antes de la pandemia, habría dicho que era de por vida”, le dice Jorgenson a CNBC Make It. "Pero después de estar allí durante el encierro, me di cuenta de que quería ir a algún lugar donde pudiera estar más cerca de la naturaleza y tener más espacio… eso tampoco costara una fortuna".

Aunque Jorgenson estaba lista para dejar Nueva York, no quería renunciar a la carrera que había construido allí.

“Como estilista, cuando te mudas a una nueva ciudad, no estás aceptando un pequeño recorte salarial, estás reiniciando desde el principio porque estás dejando atrás a todos tus clientes”, explica.

Para Jorgenson, viajar más de cuatro horas en avión dos veces al mes era una píldora mucho más fácil de tragar que gastar más para alquilar el mismo apartamento de 400 pies cuadrados que se le había quedado pequeño y perder a los clientes con los que había trabajado durante una década.

Pasar horas en avión para ahorrar $2,000

Cuando Jorgenson recibió por primera vez su carta de renovación de contrato de arrendamiento en la primavera, comparó el costo de alquilar de un apartamento en Nueva Jersey o Nueva York con el de mudarse a Charlotte con su novio y tomar un vuelo de ida y vuelta quincenal.

El alquiler promedio de un apartamento en Nueva Jersey es de aproximadamente $1,950 por mes, y más cerca de $4,178 en Nueva York, según datos de Renthop. Eso no incluye alimentos, atención médica y otros gastos de manutención.

En total, Jorgenson estima que gastaría un mínimo de $4,000 cada mes para vivir y trabajar en Manhattan. Eso parecía ridículo: su trabajo sólo le exigía estar en el salón tres días a la semana.

Jorgenson dice que su jefe en Nueva York “apoyó plenamente” la medida, lo que le permitió pasar de trabajar de jueves a sábado todas las semanas a trabajar de miércoles a viernes cada dos semanas.

El superviaje de Jorgenson le cuesta alrededor de $1,000 al mes, incluidos vuelos de ida y vuelta desde Charlotte al aeropuerto LaGuardia de Nueva York; estacionamiento en el aeropuerto de Charlotte; tarifa de autobús y tren; Ubers a LaGuardia; la habitación libre que le alquila a un amigo que vive en el Upper West Side y la comida.

Mudarse a Charlotte, estima Jorgenson, le ha ahorrado al menos $2,000 cada mes, incluidos gastos de traslado. Se negó a compartir los costos mensuales exactos del condominio que comparte con su novio, solo para afirmar que son menos de $1,000 por mes divididos entre los dos.

El supertrabajo, que la Oficina del Censo define vagamente como viajar “largas distancias” en avión, tren, automóvil o autobús para ir al trabajo (generalmente 90 minutos o más en cada sentido) se ha vuelto más popular desde que llegó la pandemia de COVID-19. Las empresas adoptaron modelos de trabajo flexibles y la gente huyó de las grandes ciudades.

Un nuevo artículo de la Oficina Nacional de Investigación Económica sugiere que los estadounidenses que abandonan las grandes ciudades corren el riesgo de perjudicar sus carreras, principalmente porque el mercado de trabajos remotos se ha derrumbado. Las sedes corporativas permanecen en ciudades como Nueva York, Houston y Chicago, incluso cuando la gente se mudó de esos lugares hacia ciudades más pequeñas y los suburbios en el punto álgido de la pandemia.

El supercommuting es una solución potencial para los profesionales que desean las oportunidades de una gran ciudad pero no quieren vivir en un mercado inmobiliario caro, dice Jorgenson.

"No es un concepto nuevo, piense en todos los hombres de negocios con traje que vuelan con un solo maletín para reuniones de un día", dice Jorgenson. "Simplemente creo que la generación más joven está aprendiendo cómo hacer que el supertrabajo funcione para nuestras vidas y ambiciones".

Un día en la vida de un superviajero

Todos los miércoles, Jorgenson aborda un vuelo a las 7:30 a. m. hacia LaGuardia y regresa en el primer vuelo a Charlotte los sábados, generalmente a las 7 a. m., según los recibos revisados por CNBC Make It. Empaca el desayuno y el almuerzo en su bolso de trabajo para ahorrar dinero.

Después de aterrizar en Queens alrededor de las 9 a. m., Jorgenson toma un autobús hasta el metro que la lleva a una parada cerca del salón Scott J. Aveda. Por lo general, tiene una hora para tomar un café y ponerse al día con sus compañeros de trabajo antes de teñir y cortar el cabello de 10 a 15 clientes hasta las 9 p.m.

Jorgenson sigue el mismo horario de miércoles a viernes, trabaja aproximadamente 12 horas y atiende a unos 30 clientes mientras está en Nueva York. Cobra más de 100 dólares por cita, lo que significa que gana lo suficiente para cubrir sus gastos de traslado durante el mes siguiente a un día de trabajo.

Durante las semanas que no está en Nueva York, Jorgenson trabaja a tiempo parcial en Superbloom Hair Studio en Charlotte, un trabajo con horarios flexibles que cambian según el horario de citas de Jorgenson.

Un viaje más largo, pero más tiempo libre y un mejor equilibrio entre la vida personal y laboral

Orgenson dice que hasta ahora ha tenido suerte con su superviaje: todos sus vuelos han llegado a tiempo, excepto un vuelo a casa cancelado que tenía en julio de 2023.

“Yo también tenía entradas para ver la película de Barbie esa noche en Charlotte, así que estaba bastante angustiada”, bromea. “Terminé tomando un tren de Nueva York a Filadelfia y desde allí volé de regreso a Charlotte y llegué justo a tiempo. Probablemente ese haya sido el peor de mis viajes”.

Un año después, Jorgenson dice que planea continuar con su superviaje en el futuro previsible, y agrega que le ha brindado más tiempo libre y un equilibrio más saludable entre el trabajo y la vida personal.

"Tengo al menos una semana libre entre mis viajes de trabajo a Nueva York, lo que me da la libertad de ver nuevos clientes en Charlotte, viajar o probar diferentes pasatiempos", dice.

La semana pasada regresó de un retiro de surf en Costa Rica y ha estado tomando clases de cerámica en un estudio en el centro de Charlotte.

“Puede que esté ausente seis días al mes, pero también tengo una separación entre el trabajo y el hogar mucho más saludable que antes de mudarme”, dice Jorgenson. "La gente podría pensar que estás sacrificando más tiempo con un superviaje, pero para mí ha sido todo lo contrario".

Y añade: “He oído a gente decir que si te mudas a Nueva York para seguir tu carrera, marcharte puede parecer un fracaso. Pero no lo es si obtienes una mejor calidad de vida. Al tener una distancia más saludable entre trabajar allí y el resto de mi vida, siento que soy más feliz que nunca”.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Morgan Smith para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.