¿De qué murió el periodista de EEUU en Catar? Esposa revela detalles de la autopsia

NUEVA YORK -- El legendario periodista de fútbol Grant Wahl murió en Qatar mientras cubría la Copa del Mundo de 2022 debido a una condición médica no diagnosticada previamente, escribió su esposa el miércoles.

"La oficina del médico forense de la Ciudad de Nueva York realizó una autopsia. Grant murió por la ruptura de un aneurisma aórtico ascendente no detectado y de crecimiento lento con hemopericardio. La presión en el pecho que experimentó poco antes de su muerte puede haber representado los síntomas iniciales. Ningún RCP o la cantidad de descargas lo habrían salvado. Su muerte no estuvo relacionado con el COVID-19. Su muerte no estuvo relacionado con el estado de vacunación. No hubo nada nefasto en su muerte”, escribió la Dra. Celine Gounder en el blog de su difunto esposo.

(La Dra. Gounder es una conocida médica de la Ciudad de Nueva York, cuya experiencia en enfermedades infecciosas la convirtió en una figura destacada durante la pandemia de COVID-19).

El cuerpo de Wahl fue repatriado el lunes a Estados Unidos.

Wahl, un periodista estadounidense que ayudó a aumentar la popularidad del fútbol en los Estados Unidos e informó sobre algunas de las historias más importantes del deporte, tenía 49 años.

Wahl, que se había quejado de problemas respiratorios antes de su muerte y había sido tratado por un posible caso de bronquitis, se reclinó en su asiento en una sección del Estadio Lusail de Qatar reservada para periodistas durante la prórroga de un partido y se desplomó. Reporteros que estaban junto a él pidieron ayuda.

Los servicios de emergencia respondieron muy rápido, lo atendieron durante 20 o 30 minutos en el lugar y luego lo sacaron en camilla. El comité organizador de la Copa del Mundo dijo que fue llevado al Hospital General Hamad de Doha, pero no indicó la causa de la muerte.

El periodista escribió para Sports Illustrated durante más de dos décadas y luego comenzó su propio sitio web. Fue una voz importante que informaba al público estadounidense sobre el fútbol durante una época de mayor interés después de que Estados Unidos fuera sede de la Copa del Mundo de 1994.

¿Qué es un aneurisma aórtico?

Es probable que las noticias sobre la causa de la muerte de Wahl arrojen luz sobre los aneurismas aórticos, qué son y cómo pueden matar tan rápidamente a una persona sana.

Según los CDC, un aneurisma aórtico es un "bulto en forma de globo en la aorta, la arteria grande que transporta sangre desde el corazón a través del tórax y el torso". Matan por disección o ruptura, lo que provoca una pérdida de sangre significativa.

Tales aneurismas matan a casi 10,000 personas al año en los Estados Unidos.