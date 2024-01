Premios Grammy 2024: cómo verlos, horario, y todos los nominados

LOS ÁNGELES, California - Los Premios Grammy 2024 están a la vuelta de la esquina, por lo que debes conocer los detalles de la gala.

DÓNDE SERÁ LA GALA DE LOS GRAMMY 2024

La 66ª entrega de los Grammy se llevará a cabo el domingo 4 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

A QUÉ HORA SON LOS GRAMMY 2024

La mayoría de los premios se entregan antes en la Premiere de los Grammy, que la Academia de la Grabación transmitirá en vivo en el sitio live.GRAMMY.com y en su canal de YouTube, antes de la ceremonia televisada, que comienza a las 8 p.m. ET / 5 p.m. PT.

QUIÉN ES EL ANFITRIÓN DE LOS GRAMMY ESTE AÑO

El comediante nominado al Grammy, Trevor Noah, será el anfitrión una vez más, es su cuarto año consecutivo en el puesto.

El propio Noah está nominado a un Grammy este año, compite por segunda ocasión al mejor álbum de comedia.

Hace poco ganó un Emmy, con su más reciente temporada de “The Daily Show”, llevándose a casa el premio al mejor programa de humor y variedades el 15 de enero.

CÓMO VER EN VIVO LOS GRAMMY 2024

En Estados Unidos, la ceremonia se transmitirá en vivo por CBS y Paramount+ a partir de las 8 p.m. ET / 5 p.m. PT. Los suscriptores de Paramount+ con Showtime pueden verla en vivo y bajo demanda. Los suscriptores de Paramount+ Essential no podrán ver la ceremonia hasta el día siguiente.

En Latinoamérica, los Grammy serán transmitidos por el canal de cable TNT y por el servicio de streaming HBO Max.

Los Grammy también se pueden ver en Estados Unidos a través de servicios de streaming en vivo que incluyen CBS en su programación como Hulu + Live TV, YouTube TV y FuboTV.

LOS NOMINADOS A LOS GRAMMY 2024

SZA llega a los Grammy con nueve nominaciones. “Kill Bill”, un himno de venganza en forma de balada de R&B, le valió nominaciones a grabación del año, canción del año y mejor interpretación R&B. Su producción “SOS” también está nominada a álbum del año y mejor álbum R&B. Es la segunda ocasión que SZA ha sido nominada a grabación, álbum y canción del año en una misma edición de los Grammy.

Victoria Monét y Phoebe Bridgers tienen la segunda mayor cantidad de nominaciones, con siete. Seis de las nominaciones de Bridgers son con su banda boygenius. Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Miley Cyrus, Billie Eilish, Brandy Clark, Jon Batiste y el productor Jack Antonoff también obtuvieron seis nominaciones.

Monét es la única nominada de las categorías principales que también compite como mejor nuevo artista, en una codiciada categoría en la que también fueron nominados Gracie Abrams, Fred again.., Ice Spice, Jelly Roll, Coco Jones, Noah Kahan y The War and Treaty.

PRESENTACIONES EN VIVO DE LOS GRAMMY 2024

SZA es una de las artistas más recientemente anunciadas por los Grammy, junto con la primera actuación de la leyenda folk Joni Mitchell en los Grammy. El sorpresivo concierto de Mitchell, de ahora 80 años, en el Festival de Folk de Newport 2022, su primer show en vivo completo en 20 años, llevó a una producción que está nominada a mejor álbum folk. Mitchell ha ganado nueve premios Grammy y un premio a la trayectoria de la Academia de la Grabación, y muchos fans temen que no podrán verla actuar más después de que sufrió un aneurisma y otras complicaciones de salud en 2015.

Entre los artistas previamente anunciados hay ganadores del Grammy y actuales nominados, incluyendo a Eilish, Rodrigo, Dua Lipa, Burna Boy, Luke Combs y Travis Scott.

Billy Joel, ganador de cinco Grammy y 23 veces nominado, también actuará.

Eilish posee siete Grammy y este año está nominada a seis. Lipa y Rodrigo cuentan con tres Grammy cada una. Lipa está nominada a dos premios y Rodrigo a seis.

Tanto Scott como Combs podrían convertirse en ganadores por primera vez; Scott tiene 10 nominaciones en su carrera, mientras que Combs tiene siete. Burna Boy ganó el premio al mejor álbum de música global en 2021 por “Twice As Tall”, también tiene 10 nominaciones en su carrera.

CÓMO VER LA ALFOMBRA ROJA DE LOS GRAMMY 2024

E! transmitirá su programa “Live from the Grammys Carpet”, con una mezcla de cobertura de moda y entrevistas a celebridades.

TNT y HBO Max también tendrán transmisiones del arribo de las estrellas a la ceremonia.

The Associated Press hará una transmisión de tres horas en la alfombra roja con entrevistas e imágenes de moda. Se podrá ver por YouTube, Twitter y el sitio web de The Associated Press.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LOS GRAMMY

En junio, la Academia de la Grabación anunció que los Grammy agregarían tres nuevas categorías: mejor grabación de pop dance, mejor interpretación de música africana y mejor álbum de jazz alternativo.

La categoría de mejor interpretación de música africana destacará “tradiciones musicales melódicas, armónicas y rítmicas regionales”, según un comunicado de prensa de la Academia de la Grabación, que incluye géneros como afrobeat, afro-fusión, afro pop, afro-house, hip hop sudafricano y ethio-jazz. Antes, esos artistas competirían en la categoría de mejor interpretación de musical global, introducida por primera vez en 2022.

Otro cambio notable: la Academia anunció que “sólo los creadores humanos” podrán ganar el más alto honor de la industria de la música en una decisión sobre el uso de la inteligencia artificial (IA).

“La IA, o la música que contiene elementos creados por IA, es absolutamente elegible para su consideración a una nominación al Grammy”, dijo el director ejecutivo y presidente de la Academia de la Grabación, Harvey Mason Jr., a AP al anunciar esta política. “Lo que no va a pasar es que no vamos a dar un Grammy o una nominación al Grammy a la parte de la IA”.