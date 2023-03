Enviarán cheques a más de un millón de usuarios de Facebook en un estado del país; conoce por qué

Según un nuevo informe, más de un millón de personas en Illinois recibirán nuevos pagos de Facebook que se derivan de un acuerdo de $650 millones que alcanzó la compañía en una demanda por el uso inapropiado de datos biométricos.

El Chicago Tribune informó que los pagos provienen del acuerdo inicial de $650 millones sobre una ley de Illinois que prohíbe el uso inapropiado de datos biométricos que se alcanzó con la compañía en 2020.

Según el Tribune, se emitió un segundo pago de $30.61 a quienes cobraron sus cheques de pago inicial en el acuerdo, lo que representa más de $40 millones restantes en el fondo del acuerdo de quienes no cobraron sus primeros pagos.

En la demanda, los miembros de la clase alegan que la compañía violó la Ley de privacidad de la información biométrica de Illinois al recopilar y almacenar datos biométricos, también conocidos como características físicas, de los usuarios sin su consentimiento, a través de cosas como la tecnología de reconocimiento facial.

Los usuarios de Facebook pueden conocer esto más comúnmente como notificaciones de "Sugerencias de etiquetas".

Se enviaron cheques por un monto de $397 a 1.4 millones de usuarios de la plataforma en Illinois, según el administrador del acuerdo. No todos esos pagos fueron aceptados o cobrados, y los cheques se anularon en el otoño de 2022, según los informes.

Aquellos que aceptaron los pagos ahora son elegibles para el pago secundario para agotar completamente el fondo de liquidación.

Soy un usuario de Facebook de Illinois, ¿soy parte de la demanda colectiva?

Según el sitio web del acuerdo, los registros de Facebook se usaron para identificar a ciertos miembros de la clase. Esas personas deberían haber recibido un aviso por correo electrónico o en Facebook.

Es posible que hayas recibido un aviso si eres un usuario actual o anterior de Facebook en Illinois que subió una fotografía suya o fue "etiquetado" en una fotografía en Facebook después del 7 de junio de 2011.

Si las fotografías suyas que se cargaron en Facebook después del 7 de junio de 2011 no dieron como resultado la creación de una plantilla de cara mientras vivía en Illinois, no se le notificó que participara en la demanda.

No se incluyó a todos los que usan Facebook en Illinois, y solo los miembros de la demanda colectiva recibieron el pago de la demanda.

¿Hay alguna manera de verificar si soy parte de la demanda y si obtendré un pago?

Según el sitio web del acuerdo, "los usuarios de Facebook ubicados en Illinois para quienes Facebook creó y almacenó una plantilla de cara después del 7 de junio de 2011" son elegibles para recibir un pago.

Para haber presentado un reclamo válido en virtud del Acuerdo, debe haber vivido en el estado de Illinois durante un período de al menos 183 días (6 meses).

La fecha límite para presentar un formulario de reclamo fue el 23 de noviembre de 2020.

Si no presentó un reclamo para esa fecha, incluso si es un usuario de Facebook de Illinois y cumple con los criterios anteriores, no es miembro de una demanda colectiva y no recibirá un pago.

Si no recuerda si presentó o no un formulario de reclamo, aquí tiene a quién contactar:

Administrador del Acuerdo: 1-844-799-2417

1-844-799-2417 Edelson PC, abogados del caso: 1-866-354-3015

1-866-354-3015 Robbins Geller Rudman & Dowd LLP , abogados del caso: 1-800-449-4900

1-800-449-4900 Labaton Sucharow LLP, abogados del caso 1-888-219-6877

¿A cuánto ascienden los cheques?

Según el sitio web del acuerdo, los cheques finales ascienden a $397. El pago adicional fue de poco más de $ 30.

Qué dice la demanda de Facebook en Illinois y cómo respondió Facebook

Según el administrador del acuerdo, "los usuarios de Facebook en Illinois demandaron a Facebook alegando que su función "Sugerencias de etiquetas" y otras funciones relacionadas con la tecnología de reconocimiento facial violaron la Ley de privacidad de información biométrica de Illinois.

Esa ley, aprobada en 2008, dice que las empresas no pueden recopilar, almacenar o dar "datos biométricos", que incluyen cosas como escaneos faciales o de huellas dactilares, sin previo aviso y sin obtener el consentimiento personal. La ley también requiere que las empresas especifiquen cómo se retendrá la información y cuándo se destruirá.

Este caso alega que Facebook violó específicamente la Ley de privacidad de información biométrica de Illinois al usar tecnología de reconocimiento facial para crear plantillas de rostros que se pueden usar para identificar a los usuarios en las fotos sin el aviso y el consentimiento adecuados.

Facebook niega todas las acusaciones de irregularidades y responsabilidad.

Facebook cambió su tecnología en 2019, reemplazando la herramienta con una configuración de reconocimiento facial más amplia, que estaba desactivada de forma predeterminada. El sitio web anunció que cerraría su software de reconocimiento por completo en 2021.

Se puede encontrar más información sobre la demanda aquí.