San Valentín y el Miércoles de Ceniza: ¿Está bien ir a una cita con la ceniza en tu frente?

Para muchas personas, ir a una cita romántica es causa de gran estrés. Este año, la fecha en la que se celebra el Día de San Valentín es el mismo día del Miércoles de Ceniza. La última vez que sucedió fue en 2018 y volverá a suceder en 2029.

Aunque esto es una coincidencia, ya que San Valentín es una celebración comercial y el Miércoles de Ceniza es religiosa, para quienes consideran la fe como parte importante de su vida, este 14 de febrero puede ser un dilema.

El Miércoles de Ceniza no es un día fijo. Puede cambiar dependiendo del calendario lunar, porque la Pascua en la iglesia católica se celebra “el primer domingo después de la luna llena pascual, que es la primera luna llena que ocurre en o después del equinoccio de primavera (21 de marzo)”, según la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos.

Esta tradición católica marca el inicio de la Cuaresma que culmina 40 días después con la Semana Santa. Las personas que participan en esta celebración reciben una cruz en la frente que normalmente mantienen durante todo el día.

Banderas rojas en el Día de San Valentín

Si la religión no es una prioridad para tí, el Día de San Valentín será lo mismo. Sin embargo, aquellos que tienen en cuenta sus valores religiosos pueden preguntarse: ¿es una señal de alerta o bandera roja ir a una cita romántica con el signo de la cruz del Miércoles de Ceniza en la frente?

“Todo depende de su definición de señal de alerta”, dijo la doctora Cristen DeSantis, psicóloga clínica con sede en Los Ángeles. "Si vas a la cita y tienes la Cruz del Miércoles de Ceniza y tu cita piensa que es una señal de alerta, esa es información que quieres tener con anticipación porque si vas de esa manera, quiere decir que tu fe es importante para tí".

Para algunas personas, una cita romántica puede ser un momento solo para divertirse, pero otros pueden tener otras intenciones.

Según, la doctora DeSantis, "si alguien se va a desaparecer después de una primera cita por eso, es mejor saberlo ahora después de la primera cita que después de 6 o 7 citas".

Y agrega que ser honestos en las primeras citas juega un papel importante en una relación.

“No creo que haya ninguna razón para no ser honesto” dijo DeSantis y agregó que no es necesario decir todos los traumas o problemas que una persona tiene en la primera cita, pero tampoco se debe mentir".

Además, DeSantis explica que es necesario conocerse a sí mismo y saber qué es lo que se busca en una relación para poder tener la valentía de hacer preguntas difíciles en las primeras citas.

“Si eres alguien, por ejemplo, que está realmente interesado en una relación seria y no buscas tener una cita casual, pregúntale a alguien en la primera cita. No es necesario preguntar algo como ¿quieres ser mi esposo? Pero se podría decir, oye, ¿qué estás buscando? Y si se ponen raros y te dan una respuesta extraña, eso es información, probablemente sea alguien que no está preparado para una relación seria, ¿verdad?”, dijo.

Es por esto que es importante “aprender a centrarnos y asegurarnos de no entrar muy ansiosos y notar de lo qué hablan”, dice DeSantis y agrega que escuchar, notar y observar el comportamiento de la otra persona es clave.

Amor y valores personales

Jenny y Gabe Haggard se casaron hace más de 2 años. Jenny comparte que “cuando nos conocimos, yo estaba saliendo con otra persona y estuve con esa persona durante casi un año y cuando rompí con esa persona, Gabe se enteró y comenzamos a salir y nos comprometimos después de 10 meses”.

Asegura que compartir sus valores fue muy importante desde el principio.

"Recuerdo con mucho cariño nuestras primeras citas porque hablamos mucho sobre nuestra fe y hablamos sobre el tipo de vida que queríamos tener juntos".

Jenny añadió que era importante reconocer que ambos tenían los mismos objetivos en la vida. Sin embargo, saber que compartían la misma fe no era el único aspecto importante.

"Hay toneladas de oportunidades para crecer, aumentar nuestra intimidad, llegar a acuerdos y unirnos para tomar decisiones", afirmó.

Para Gabriel la religión era importante, pero sabía que muchas veces la gente tiende a idealizar a una persona perfecta. Para él, una relación es un viaje con otra persona.

“Creo que las citas son, y realmente deberían ser, la mejor prueba antes del matrimonio, porque el matrimonio sólo funciona si eres honesto, si estás dispuesto a sacrificarte, y si eres vulnerable y haces las cosas difíciles”.

Katie y Gabriel Sayegh, por su parte, han estado casados por dos años y medio.

“Cuando estaba en el mundo de las citas, era muy difícil determinar cuándo es el momento adecuado para sacar el tema a colación y en qué medida. ¿Y de qué manera?”, dijo Katie refiriéndose a cómo hablaba sobre sus valores y religión.

“Creo que está las primeras citas, me tomé una buena cantidad de tiempo para sentirme bien y no necesariamente grité a los cuatro vientos mi fe personal porque, ya sabes, no era tan aceptada culturalmente”.

Sin embargo, ella piensa que “la fe es una parte muy importante de quién eres. Y si es, ya sabes, parte de lo que dicta las decisiones que tomas y lo que es importante en tu vida, es algo que la persona con la que sales debe saber”.

Gabriel añadió que “un gran consejo que recibí una vez fue que la vida se vuelve más difícil. Y, como dijo Katie, a veces pensamos que el día de la boda es el final y viviremos felices por siempre. Realmente no es así. Es todo lo contrario, el trabajo realmente comienza".

Además, agregó que el noviazgo y matrimonio debe ser un trabajo conjunto con "alguien con quien vas a construir toda una vida”.

Después de su tiempo de noviazgo y su no tan larga experiencia matrimonial, Kate y Gabriel ahora son voluntarios con un grupo de parejas jóvenes para ayudar a las personas en sus primeros 5 años de matrimonio en la Iglesia Católica de Santa Mónica.

“Creo que, como cultura, tendemos a pensar que, ya sabes, la boda es un cuento de hadas y luego llegas a ser felices para siempre y todo va sobre ruedas a partir de ahí. Pero lo que realmente hemos descubierto es que ahí es cuando comienza el trabajo y es un desafío, pero en el buen sentido, es una manera de crecer individualmente y juntos todos los días”, dice Katie.

No obstante, aunque la religión es un aspecto importante, Katie cree que hay muchas otras señales importantes a las que las personas deberían prestar atención cuando están saliendo.

“Hay muchas maneras en que puedes prestar atención a las cosas que dice tu cita y a las cosas que son importantes para ella y que te dan pistas. Yo diría que al menos en esas primeras cinco citas, es realmente bueno tener una idea de lo que le importa a la otra persona", dijo Katie.

“No nos hagamos perder el tiempo”

Como explica la doctora DeSantis, las personas deben estar preparadas para hacer preguntas importantes.

“Creo que mucha gente se pone muy nerviosa al decir cosas como ¿qué estás buscando? o decir, oye, ya sabes, me encantaría saber de ti más de una vez cada dos semanas o tal vez me gustaría que me llevaras a una comida y no solo me llames a las 11 de la noche. La gente tiene un poco de miedo”.

Y si una relación no va en la dirección correcta después de abordar cuestiones importantes.

“No, no nos hagamos perder el tiempo”, dice.